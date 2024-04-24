Прибутки Tesla впали на 55% у перші місяці 2024 року — Маск каже, що «в усьому винні гібриди»

Тривала стратегія зниження цін та кілька «непередбачуваних проблем» скоротили прибутки Tesla — у першому кварталі компанія заробила $1,13 млрд (на 55% менше, ніж торік).

Загальний дохід компанії також демонстрував зниження на 9% — до $21,3 млрд.

Під час звіту Tesla зазначала, що стикнулася в першому кварталі з «численними викликами» — включно з конфліктом у Червоному морі, підпалом Gigafactory Berlin і поступовим розвитком оновленої Model 3 на її заводі у Фремонті. Компанія також додає, що глобальні продажі електромобілів продовжують перебувати під тиском, оскільки чимало автовиробників віддають перевагу гібридним автомобілям. З іншого боку такий підхід означає, що вони продовжують купувати регулятивні кредити Автовиробники, які не вписуються в екологічні норми країн і хочуть уникнути проблем з регуляторами, вимушені купувати так звані нормативні кредити в інших компаній, які відповідають вимогам — наприклад, у Tesla, яка виробляє виключно електромобілі — на цьому компанія Маска заробила $422 млн.

«Розвиток впровадження електромобілів у всьому світі перебуває під тиском, і багато інших автовиробників відмовляються від електромобілів і натомість займаються гібридами. Ми вважаємо, що це не правильна стратегія, і електромобілі зрештою домінуватимуть на ринку», — заявив гендиректор Tesla Ілон Маск під час звіту.

Водночас після оприлюднення фінансових показників акції Tesla підвищились на 12% — ймовірно, інвесторів зацікавили зауваження компанії щодо майбутніх продуктів (зокрема плани запуску кількох дешевших авто на початку 2025 року).

«Ці нові транспортні засоби, включаючи більш доступні моделі, використовуватимуть аспекти платформи наступного покоління, а також аспекти наших поточних платформ», — сказав Маск. «І ми зможемо виробляти їх на тих самих виробничих лініях, де створюємо поточну лінійку автомобілів».

Продажі електромобілів Tesla зросли протягом останніх кількох років, досягнувши нового рекорду в 1,8 мільйона одиниць у 2023 році. У першому кварталі 2024 року компанія поставила 386 810 автомобілів (на 20% менше порівняно з 484 507 автомобілями, поставленими в останньому кварталі 2023 року і на 8,5% менше, ніж у першому кварталі 2023 року).

Нині єдина нова модель компанії — дорогий (і вибагливий) Cybertruck; також автовиробник випустив нові варіації поточних моделей, включаючи Tesla Model 3 Performance. Під час звіту в січні Маск заявляв, що виробництво меншого та дешевшого електромобіля почнеться наприкінці 2025 року на заводі компанії в Техасі, а згодом розшириться на ще не побудований завод у Мексиці. Через три місяці плани, схоже, змінилися на користь роботаксі (побудованому на платформі для дешевшого автомобіля за $25 тис.), яке, ймовірно, презентують в серпні.

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Кілька тижнів тому Tesla скоротила 10% штату і зайнялася реструктуризацією, спрямованою на автономію. Двоє високопоставлених керівників — Дрю Багліно, старший віцепрезидент з силових агрегатів і енергетики Tesla, і Рохан Пател, віцепрезидент з державної політики та розвитку бізнесу — також залишили компанію. Фінансовий директор Tesla Вайбхав Танеджа очікує, що економія від скорочення робочої сили перевищить $1 мільярд на рік.

Джерело: TechCrunch

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