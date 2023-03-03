Ілон Маск показав, як два робота Optimus збирають третього, і заявив, що цей підрозділ Tesla перевершить автомобільний

У рамках проведення Investor Day 2023 компанія Tesla показала нове відео за участю людиноподібних роботів Optimus. Через 19 місяців після початкового анонсу тепер робот Tesla здатний ходити та виконувати різні завдання.

Ілон Маск додав, що ще у жовтні минулого року робота потрібно було викотити на сцену, щоби той зміг помахати публіці. Тепер робот здатний ходити самостійно, хоча «це не паркур», додав Маск. Він заявив, що швидкість розробки дуже значна, і тепер компанія має кілька роботів.

У показаному відео Optimus йде, хоч і досить повільно в порівнянні з роботом Atlas. Він також використовує протиставлені великі пальці та гуманоїдні руки. Також був показаний фрагмент, в якому один робот спочатку бере механічну руку зі стенда, потім переносить її на місце збирання, де другий робот закріплює руку на корпусі третього робота.

За словами Маска, роботи Tesla запропонують те, чого немає в інших – передовий штучний інтелект. Крім того, для Optimus було створено спеціально розроблені приводи:

«Ми розробили електродвигун, коробку передач, силову електроніку, очевидно, акумулятор, все інше, що входить до Optimus. Ми були дуже здивовані, виявивши, як мало було на полиці. У світі існує безліч електродвигунів, редукторів та іншого, і ми виявили, що жоден з них не підходить для людиноподібних роботів».

Ілон Маск додав, що інвестори поки не усвідомлюють потенціал цього напряму, але роботи у майбутньому перевершать автомобільний підрозділ за обсягом бізнесу.

Джерело: gadgettendency