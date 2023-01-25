Китай продовжить панувати на ринку акумуляторів щонайменше до 2027 року, контролюючи 6 з 10 найбільших заводів світу — Iнфографіка

Світ поступово наближається до електромобільної ери, тож виробництво акумуляторів стає пріоритетом для багатьох країн. Однак Китай лідирує у перегонах і займатиме перше місце, щонайменше до 2027 року.

На основі рейтингу ланцюга постачання літій-іонних батарей BloombergNEF, Visual Capitalist візуалізував потужність виробництва акумуляторів по країнах у 2022 та 2027 роках, підкреслюючи ступінь домінування Китаю.

Виробничі потужності акумуляторів по країнах у 2022 році

У 2022 році Китай мав більше потужностей з виробництва акумуляторів, ніж решта світу разом узяті. Маючи майже 900 ГВт·год потужностей або 77% загального обсягу виробництва, Китай є “домом” для шести з 10 найбільших у світі виробників акумуляторів (У 2021 році світовим лідером була китайська CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) із часткою ринку 32,5%).

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За домінуванням Китаю в галузі акумуляторів стоїть його вертикальна інтеграція в решті ланцюжка постачань електромобілів, від видобутку металів до виробництва електромобілів. Це також найбільший ринок електромобілів — на нього припало 52% світових продажів у 2021 році.

Польща займає друге місце з менш ніж 1/10 потужності Китаю. Крім того, у Вроцлаві знаходиться гігафабрика LG Energy Solution — найбільша у своєму роді в Європі та одна з найбільших у світі. Загалом у 2022 році європейські країни (включаючи країни, що не входять до ЄС) становили лише 14% світових потужностей з виробництва акумуляторів.

Попри те, що США перебувають у тіні Китаю, коли справа доходить до акумуляторів, вони також є одними зі світових лідерів з виробництва літій-іонних батарей. Станом на 2022 рік у країни було 8 основних заводів з виробництва акумуляторів, зосереджених на Середньому Заході та Півдні.

Монополія Китаю протримається до 2027 року

Прогнозується, що світові виробничі потужності з літій-іонного виробництва зростуть у вісім разів протягом наступних п’яти років. Ось топ-10 країн за прогнозованою потужністю виробництва акумуляторів у 2027 році:

Встановлена перевага Китаю збережеться до 2027 року з 69% світових потужностей з виробництва акумуляторів.

Тим часом за прогнозами, США збільшать свої потужності більш ніж у 10 разів протягом наступних п’яти років. Податкові пільги на електромобілі в Законі про зниження інфляції, ймовірно, стимулюватимуть виробництво акумуляторів, винагороджуючи виробників електромобілів, виготовлених з вітчизняних матеріалів. Поряд з Ford і General Motors, азійські компанії, включаючи Toyota, SK Innovation і LG Energy Solution, оголосили про інвестиції у виробництво акумуляторів у США в останні місяці.

У 2027 році в Європі розмістяться шість із 10 країн з найбільшим виробництвом акумуляторів. Нинішні та майбутні європейські заводи, створені як вітчизняними, так і іноземними компаніями, включаючи німецьку Volkswagen, китайську CATL і південнокорейську SK Innovation.

Чи можуть країни розірвати відносини з Китаєм?

Попри зростання виробництва в Північній Америці та Європі, домінування Китаю не має собі рівних.

Виробництво акумуляторів — це лише одна частина головоломки, хоча й головна. Більшість деталей і металів, з яких складається батарея, як-от літій, електроліти, сепаратори, катоди й аноди, переважно виготовляються в Китаї.

Тому боротьба з майже монополією Китаю буде дорогою. За даними Bloomberg, США та Європі доведеться інвестувати 87 мільярдів доларів та 102 мільярди доларів відповідно, щоб до 2030 року задовольнити внутрішній попит на акумулятори з повністю локальними мережами постачань.