Tesla знизила ціни на всю лінійку електромобілів — в США вони подешевшали на $3-$21 тис. (і це без субсидії $7,5 тис.)

Після Китаю Tesla переглянула ціни на автомобілі в Європі, Канаді та США, і це саме той не частий випадок, коли коригування відбулися на користь споживачів, причому найбільший виробник електромобілів зробив пристойний прайс-кат — на $3-$19 тис. залежно від моделі. Це приємно дивує з урахуванням того, що протягом останніх двох років Tesla здебільшого підвищувала ціни, та має стимулювати продажі, які зараз дещо сповільнилися.

У 2022 році Tesla відвантажила клієнтам 1,3 млн авто — на 40,3% більше результату 2021 року і це чи не найкращі темпи росту у всій автомобільній індустрії. Водночас Tesla трішки не дотягнула до цільових 50%, зокрема й через уповільнення попиту та економічний спад. Окрім того, конкуренція посилюється, особливо в Китаї — у 2022 році китайська BYD продала вдвічі більше електромобілів на акумуляторах, ніж Tesla (911 тис. проти 439 тис.). На початку року Tesla знизила ціни в Китаї — окремі моделі стали на 40% дешевші, ніж в США. Що іронічно, цей прайс-кат спричинив масові протести в Китаї, та зрештою Tesla відмовилася виплачувати компенсації незадоволеним покупцям, які здійснили покупку до зниження цін. І ось зараз автомобілі Tesla подешевшали в Європі та куди ще відчутніше в США — нові ціни можна побачити в онлайн конфігураторі на сайті компанії.

Як завжди, найсильніше подешевшали найдорожчі Model S Plaid (-$21 тис. (15%) від старої ціни) та Model X Plaid (-$19 тис. (14%) від старої ціни), проте “народний” компактний кросовер Model Y не сильно від них відстав та подешевшав на 20% або на $13 тис., і це недарма — на початку 2023 року запаси Model Y у США досягли історичного максимуму, тож тепер компанія пропонує додаткові стимули.

Model Y inventory in the US is at an all-time high. Follow the daily chart here: https://t.co/EEzbJPvGLa

Currently, Model Y LR qualifies for the $7,500 tax credit but only if you configure it with the $3,000 7-seats option. Most buyers are waiting to see what Tesla plans to do. pic.twitter.com/gPMXlicXRZ

— Troy Teslike (@TroyTeslike) January 11, 2023