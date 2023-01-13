Tesla знизила ціни на всю лінійку електромобілів — в США вони подешевшали на $3-$21 тис. (і це без субсидії $7,5 тис.)

Після Китаю Tesla переглянула ціни на автомобілі в Європі, Канаді та США, і це саме той не частий випадок, коли коригування відбулися на користь споживачів, причому найбільший виробник електромобілів зробив пристойний прайс-кат — на $3-$19 тис. залежно від моделі. Це приємно дивує з урахуванням того, що протягом останніх двох років Tesla здебільшого підвищувала ціни, та має стимулювати продажі, які зараз дещо сповільнилися.

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У 2022 році Tesla відвантажила клієнтам 1,3 млн авто — на 40,3% більше результату 2021 року і це чи не найкращі темпи росту у всій автомобільній індустрії. Водночас Tesla трішки не дотягнула до цільових 50%, зокрема й через уповільнення попиту та економічний спад. Окрім того, конкуренція посилюється, особливо в Китаї — у 2022 році китайська BYD продала вдвічі більше електромобілів на акумуляторах, ніж Tesla (911 тис. проти 439 тис.). На початку року Tesla знизила ціни в Китаї — окремі моделі стали на 40% дешевші, ніж в США. Що іронічно, цей прайс-кат спричинив масові протести в Китаї, та зрештою Tesla відмовилася виплачувати компенсації незадоволеним покупцям, які здійснили покупку до зниження цін. І ось зараз автомобілі Tesla подешевшали в Європі та куди ще відчутніше в США — нові ціни можна побачити в онлайн конфігураторі на сайті компанії.

Як завжди, найсильніше подешевшали найдорожчі Model S Plaid (-$21 тис. (15%) від старої ціни) та Model X Plaid (-$19 тис. (14%) від старої ціни), проте “народний” компактний кросовер Model Y не сильно від них відстав та подешевшав на 20% або на $13 тис., і це недарма — на початку 2023 року запаси Model Y у США досягли історичного максимуму, тож тепер компанія пропонує додаткові стимули.

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Model Y inventory in the US is at an all-time high. Follow the daily chart here: https://t.co/EEzbJPvGLa Currently, Model Y LR qualifies for the $7,500 tax credit but only if you configure it with the $3,000 7-seats option. Most buyers are waiting to see what Tesla plans to do. pic.twitter.com/gPMXlicXRZ — Troy Teslike (@TroyTeslike) January 11, 2023

Нові ціни на Tesla в США (без будь-яких знижок)

Для більшої зручності, ми звели дані про старі та нові ціни в таблицю нижче:

Модель Стара ціна Нова ціна Різниця Model 3 $46,990 $43,990 -$3k (-6%) Model 3 Performance $62,990 $53,990 -$9k (-14%) Model Y $65,990 $52,990 -$13k (-20%) Model Y Performance $69,990 $56,990 -$13k (-19%) Model S $104,990 $94,990 -$10k (-10%) Model S Plaid $135,990 $114,990 -$21k (-15%) Model X $120,990 $109,990 -$11k (-9%) Model X Plaid $138,990 $119,990 -$19k (-14%)

В США передбачена податкова субсидія на електромобілі в розмірі $7500, яка розповсюджується і на Model Y та робить цю модель ще привабливішою — тепер вона на $20 тис. дешевше, ніж вчора, за умови отримання машини раніше середини березня, коли очікується зниження податкового кредиту до $3750.

Спочатку планувалося, що стартова ціна Model 3 буде $35 тис., а Model Y — $40 тис. І ще вчора вилка цін була від $46 990 до $65 990 (!), тож приємно бачити, що ціни стали ближче до цих початкових значень. Так, все ще не $35-$40 тис. навіть з урахуванням федеральної податкової пільги, проте це близько і дуже непогано з урахуванням нещодавнього дефіциту чипів та інфляції. У березні очікується анонс платформи третього покоління та наступного автомобіля Tesla — ще доступнішого, ніж Model 3 та Model Y. Раніше Ілон Маск розповідав, що цей електромобіль з автопілотом коштуватиме $25 000 і з’явиться до 2024 року. Очікується, що зниження цін має стимулювати попит, проте є інший момент — своїми оригінальними “жартами” та експертними оцінками в Twitter CEO Tesla Ілон Маск добряче зіпсував свою репутацію і це також позначилося на іміджі бренду. Акції Tesla у 2022 році впали на 65% — минулий рік виявився найгіршим з моменту виходу на біржу у 2010 році, а Ілон Маск на тлі різкого падіння акцій Tesla наприкінці грудня втратив чимало статків та став першою у світі людиною, яка втратила понад 200 мільярдів доларів статків за один рік, та з цим “досягненням” навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.