Фільм жахів "Зброя" заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці

Кадри з фільмів "Білосніжка" та "Зброя" / Disney, Warner Bros.

Горор “Зброя” від Зака Креггера перевершив загальні “домашні” збори “Білосніжки” всього за 10 днів.

У другий вікенд прокату в Північній Америці “Зброя” продемонструвала падіння у скромні 43% (досить вражаюче, як для жанру) і додала ще $25 млн до загальної домашньої каси у $89 млн. Фактично, за 10 днів стрічка перевершила прокат “найбільшого провалу” Disney, “Білосніжки”, яка зібрала за два місяці показів в американських кінотеатрах всього $87,2 млн.

В сумі з міжнародними зборами загальна світова каса “Зброї” наблизилась до $148 млн, а отже стрічка впевнено “перебила” свій бюджет у $38 млн. Для порівняння, виробництво суперечливої “Білосніжки” обійшлось у приблизно $300 млн.

Оцінки у “Зброї” цілком відповідні до результатів в прокаті: 94% на Rotten Tomatoes і скромніші, але все ж пристойні 7,9 з 10 на IMDb.

“Зброя” — один з небагатьох оригінальних фільмів від великих студій (не рімейк і не сиквел або приквел), який вийшов у 2025 році. Для Warner Bros. його випуск відзначився шостим поспіль дебютом з касою у понад $40 млн. Режисер Зак Креггер, відомий хітовим “Варваром”, об’єднав у своєму новому творінні жанри детективу, жахів та містики, щоб розповісти моторошну історію про зникнення цілого класу в одній зі шкіл містечка Мейбрук. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер.

Наступний фільм Креггера — екранізація “Оселі зла”, де режисер обіцяє розказати історію нових персонажів у знайомому сетингу і показати версію “більш наближену до атмосфери ігор”, на відміну від попередніх проєктів. Водночас, у Warner Bros. серйозно налаштовані на сиквел “Зброї”, який розкаже передісторію тітки Гледіс.

Джерело: Variety, Comicbook