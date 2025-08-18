Фільм жахів "Зброя" заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці

Новини Кіно 18.08.2025 comment views icon

Горор “Зброя” від Зака Креггера перевершив загальні “домашні” збори “Білосніжки” всього за 10 днів.

У другий вікенд прокату в Північній Америці “Зброя” продемонструвала падіння у скромні 43% (досить вражаюче, як для жанру) і додала ще $25 млн до загальної домашньої каси у $89 млн. Фактично, за 10 днів стрічка перевершила прокат “найбільшого провалу” Disney, “Білосніжки”, яка зібрала за два місяці показів в американських кінотеатрах всього $87,2 млн

В сумі з міжнародними зборами загальна світова каса “Зброї” наблизилась до $148 млн, а отже стрічка впевнено “перебила” свій бюджет у $38 млн. Для порівняння, виробництво суперечливої “Білосніжки” обійшлось у приблизно $300 млн. 

Оцінки у “Зброї” цілком відповідні до результатів в прокаті: 94% на Rotten Tomatoes і скромніші, але все ж пристойні 7,9 з 10 на IMDb.

Перші реакції на детектив жахів «Зброя»: один із найкращих фільмів року, але не для людей зі слабкими нервамиКадри з фільму «Зброя»Тизер-трейлер фільму «Зброя» — горору від режисера «Варвара» про таємниче зникнення дітей

“Зброя” — один з небагатьох оригінальних фільмів від великих студій (не рімейк і не сиквел або приквел), який вийшов у 2025 році. Для Warner Bros. його випуск відзначився шостим поспіль дебютом з касою у понад $40 млн. Режисер Зак Креггер, відомий хітовим “Варваром”, об’єднав у своєму новому творінні жанри детективу, жахів та містики, щоб розповісти моторошну історію про зникнення цілого класу в одній зі шкіл містечка Мейбрук. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер.

Наступний фільм Креггера — екранізація “Оселі зла”, де режисер обіцяє розказати історію нових персонажів у знайомому сетингу і показати версію “більш наближену до атмосфери ігор”, на відміну від попередніх проєктів. Водночас, у Warner Bros. серйозно налаштовані на сиквел “Зброї”, який розкаже передісторію тітки Гледіс

Рецензія на фільм “Зброя” / Weapons

Джерело: Variety, Comicbook

