Oracle побудує ядерні реактори SMR для ЦОД потужністю понад 1 ГВт

Oracle отримала дозволи на будівництво трьох невеликих модульних реакторів (SMR) для живлення ЦОД штучного інтелекту. Компанія хоче живити об’єкти потужністю понад 1 ГВт.

Під час щоквартального фінансового звіту голова та технічний директор Oracle Ларрі Еллісон повідомив, що гігант баз даних та хмарних послуг планує будівництво трьох SMR. Це мініатюрні ядерні реактори, призначені для масового виробництва. На відміну від звичайних реакторів на АЕС, вони не вимагатимуть великої супутньої інфраструктури. Очікується, що вони будуть менш дорогими в експлуатації та здатні виробляти десятки чи сотні мегават енергії.

Втім, жодний SMR наразі не працює, а пілотні проєкти поки не мали успіху. Інтерес Oracle до SMR як джерела живлення виникає виник на тлі планів щодо розширення кількості та потужності центрів обробки даних.

«Oracle має 162 хмарних центри обробки даних, які діють та будуються по всьому світу. Найбільший з цих центрів обробки даних має потужність 800 МВт, і він міститиме акри кластерів GPU NVIDIA, здатних навчати найбільші у світі моделі штучного інтелекту. Незабаром Oracle почне будівництво центрів обробки даних потужністю понад гігават», — каже Еллісон.

Керівництво компанії не повідомило, коли гігаватні ЦОД та SMR запрацюють. За найоптимістичнішими сторонніми попередніми оцінками технології SMR як джерела живлення центрів обробки даних запрацює не раніше початку 2030-х років.

Попри потенційні переваги, SMR стикаються зі значними перешкодами для широкого розгортання. Ще в травні американський Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу дійшов висновку, що SMR «надто дорогі, надто повільні для створення та надто ризиковані, щоб відігравати значну роль у переході від викопного палива».

Однак це не завадило великим компаніям планувати використання ядерних реакторів — SMR або звичайних. Раніше цього року Amazon придбала центр обробки даних Cumulus компанії Talen Energy за $650 млн. Об’єкт розташований поруч з атомною електростанцією Susquehanna потужністю 2,5 ГВт, гарантує хмарному гіганту доступ до 960 МВт потужності. Тим часом Microsoft теж зацікавилася SMR та найняла фахівців, щоб стежити за прогресом їхнього розгортання.

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Джерело: The Register

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