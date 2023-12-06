Новини IT-бізнес 06.12.2023 о 12:19 comment views icon

Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту

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Катерина Даньшина

Авторка новин

На цей час зібрано $140 млн. Хто докине ще?

Згідно з документами Комісії з цінних паперів і бірж, на які посилається The Verge, xAI — компанія зі штучного інтелекту, заснована Ілоном Маском — прагне залучити до $1 мільярда інвестицій в акції (наразі є $134,7 мільйона).

Вперше анонсована у квітні xAI — це спроба Маска вскочити в потяг ажіотажу штучного інтелекту. Мільярдер був одним зі співзасновників OpenAI, розробника ChatGPT, однак пішов зі стартапу у 2018 році (офіційно — через конфлікт інтересів Tesla, а за чутками, бо не отримав посади гендиректора).

xAI, згідно із сайтом компанії, покликана «‎зрозуміти справжню природу Всесвіту» і вже запустила власний чатбот Grok, який інтегрований з платформою X, що надає йому доступ до інформації в режимі реального часу, та має здатність відповідати із гумором та сарказмом. Щоправда, гендиректор OpenAI Сем Альтман конкурента не оцінив, нещодавно обізвавши Grok «бумером із крінжовим гумором‎».

Нині Grok запущений у ранньому доступі для власників X Premium Plus — найдорожчої передплати соцмережі.

Axios звернув увагу на пункт у заяві xAI для комісії про те, що «емітент уклав угоду про купівлю-продаж усього, що залишилося до продажу, перерахованого вище», і це, ймовірно, свідчить про те, що компанія фактично могла зібрати повну суму, яку шукала.

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