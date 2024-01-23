ШІ-стартап Ілона Маска xAI залучив $500 млн інвестицій з оцінкою $15-20 млрд

Компанія штучного інтелекту Ілона Маска xAI отримала $500 млн від інвесторів для досягнення мети в $1 млрд, повідомили Bloomberg знайомі з ходом переговорів джерела.

xAI йде до оцінки в $15-20 млрд, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні, сказали люди на умовах анонімності, оскільки не мають права публічно говорити про інвестиції. Через це Маск заявив, що цей звіт є «фейковою новиною».

Маск запустив стартап минулого року як альтернативу OpenAI, співзасновником якого він був, але згодом розійшовся з ними через філософські розбіжності щодо того, як отримувати прибуток від цієї технології. Продукт xAI, чатбот під назвою Grok, тренувався на публікаціях в X, власником якої також є Маск. Це дає змогу Grok отримувати доступ до найсвіжіших даних для своїх відповідей порівняно з іншими чатботами.

У листопаді Маск заявив, що інвестори в акціонерний капітал X володітимуть 25% xAI. На практиці це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X, за словами людини, обізнаної з домовленостями. Наприклад, якщо вони інвестували $10 млрд у компанію Х, їм пропонується інвестувати $2,5 млрд або більше в xAI.