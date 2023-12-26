«Інший Франко» ─ біографічна драма про одного із засновників української авіації та «батька Пласта» Петра Франка

Кінокомпанія GANZA FILM та дистриб’ютор ADASTRA CINEMA повідомили, що невдовзі в український прокат вийде біографічна стрічка «Інший Франко», присвячена видатному сину великого батька — Петру Івановичу Франко.

Петро Франко був одним із засновників організації «Пласт», був льотчиком, і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

За сюжетом — червень 1941 року, в маєтку Франків у Львові — несподіваний гість. Це старий друг Петра Франка — Андрій Грищук. Пліч-о-пліч — крізь найбуремніші роки і події. Вони разом стояли біля витоків скаутської організації «Пласт», вони боролись за кохання однієї жінки, два військові льотчики, вони рятувались з палаючого літака, вибирались із полону, в радянському Харкові не дали загинути від Голоду дітям. Тепер світ — у вогні Другої світової. Хто і яку роль зіграє в історії? Це історія дружби, суперництва і кохання.

Режисером байопіку виступив Ігор Висневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом. Головні ролі у фільмі виконали В’ячеслав Довженко, Надія Левченко, Ахтем Сеітаблаєв та Ірина Кудашова. Головну роль Петра Франка грає В’ячеслав Довженко, відомий завдяки ролі Серпня у фільмі «Кіборги» . Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв («Мамай», «Хайтарма», «Кіборги», «Додому», «Захар Беркут») зіграв колишнього друга Петра, який стає на інший політичний шлях у буремні часи початку радянської окупації України. Дружину головного героя грає Надія Левченко. Ірина Кудашова відома за серіалом «Школа». Саундтрек для стрічки «Інший Франко» записала вокальна формація «Пікардійська Терція».

Знімання проходили, як і у павільйонах, так і на справжніх історичних локаціях: у Львові у Стрийському парку, та меморіальному музеї «Дім Франка». Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі «Альбатрос», яка була позначена бортовим номером LVGC-15960. Саме з таким самим бортовим номером літав і сам Петро Франко. Автори фільму проводили консультації з родиною Петра Франка та працівниками музею «Дім Франка».

Фільм «Інший Франко» створено за підтримки Міністерства Культури України. Стрічка виходить у широкий прокат з 8 лютого 2024 року.