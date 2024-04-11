Instagram розмиватиме нюдси, які відправлятимуть в Direct підліткам

Instagram тестуватиме функції, які розмивають повідомлення, що містять зображення оголеного тіла. Основна мета цього нововведення ─ захистити підлітків та запобігти контактам з потенційними шахраями.

Meta заявила, що функція захисту для Direct в Instagram використовуватиме машинне навчання на пристрої, щоб аналізувати, чи містить надіслане зображення оголене тіло. Ця функція буде ввімкнена стандартно для користувачів віком до 18 років. Meta також проінформує дорослих користувачів, щоб заохотити їх увімкнути її.

«Оскільки зображення аналізуються на самому пристрої, захист від оголеного тіла також працюватиме в наскрізно зашифрованих чатах, де Meta не матиме доступу до цих зображень, якщо хтось не вирішить повідомити про це нам», — заявили в компанії.

На відміну від застосунків Meta Messenger та WhatsApp, прямі повідомлення в Instagram не шифруються, але компанія заявила, що планує запровадити шифрування для цього сервісу.

Meta також повідомила, що розробляє технологію, яка допоможе ідентифікувати облікові записи, які потенційно можуть брати участь у шахрайстві з сексуальним здирством. Компанія тестує нові спливаючі повідомлення для користувачів, які могли взаємодіяти з такими обліковими записами.

Джерело: reuters