Інструмент, який шукав галактики, тепер працює як діпфейк-детектор

Кажуть, що очі – це дзеркало душі. Тепер дослідники стверджують, що вони також можуть бути надійним засобом виявлення діпфейків. Для цього також знадобиться заручитись інструментами, які використовуються для вивчення галактик та зазирнути ними в очні яблука. Річ у тому, як світло відбивається в очах, каже Адеджумоке Оволабі, студент магістратури Університету Халл у Великій Британії.
Оволабі працював разом з Кевіном Пімбблетом, професором астрофізики та директором Центру передового досвіду в галузі науки про дані, штучного інтелекту та моделювання. Разом вони порівнювали реальні зображення людей з діпфейками, створеними ШІ. Щоб проаналізувати відбиття світла в очах обох груп, команда використала два астрономічні інструменти: коефіцієнт Джині та систему CAS.
Коефіцієнт Джині вимірює концентрацію світла в зображенні галактики на основі пікселів. Залежно від того, значення Джині дорівнює 0 чи 1, дослідники можуть визначити, чи є структура галактики гладкою, чи скупченою, що вказує на форму еліптичних або спіральних галактик відповідно. Так само система CAS дозволяє астрономам вимірювати розподіл світла в галактиках, щоб визначити їх морфологію.
Команда використала обидва інструменти для порівняння лівого та правого очних яблук на реальних і створених ШІ зображеннях. Хоча система CAS виявилася недостатньо ефективною у визначенні дипфейків, з’ясувалося, що коефіцієнт Джині показав помітну різницю.
Якщо відблиски світла в обох очах збігаються, то, швидше за все, це справжнє фото. Якщо ні, результати вказують на діпфейк.
«Важливо зауважити, що це не ідеальний засіб для виявлення фальшивих зображень. Є хибнопозитивні та хибнонегативні результати. Але цей метод дає нам основу, план атаки в перегонах озброєнь для виявлення діпфейків», — сказав професор Пімбблет.
Джерело: thenextweb
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