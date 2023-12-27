Інтеграція штучного інтелекту та оновлення пристроїв забезпечать зростання продажів ПК у 2024 році – аналітики

На думку аналітиків, спад продажу персональних комп’ютерів, швидше за все, закінчиться наступного року, оскільки споживачі, схоже, готові купувати нові ПК. Крім того, попит на пристрої, оснащені функціями штучного інтелекту, ще більше підштовхне ринок.

«Наприкінці важкого року для ринку ПК нарешті з’явився привід для оптимізму. Canalys очікує, що ринок ПК повернеться до зростання на 8% у 2024 році, оскільки клієнти прагнуть оновити ПК епохи пандемії та з’являються нові пристрої з підтримкою штучного інтелекту», – заявили аналітики Бен Кедді та Кірен Джессоп.

У Canalys також вважають, що припинення підтримки операційної системи Windows 10 з 14 жовтня 2025 року «може завадити сотням мільйонів пристроїв отримати друге життя», що сприятиме подальшому збільшенню продажів нових ПК. А також це, ймовірно, викликає різке збільшення кількості електронних відходів.

«Очікується, що велика і застаріла база комерційних ПК, що перевищила чотирирічний рубіж до 2024 року, вимагатиме оновлення, що збігається з нагальною потребою в переході на Windows 11», – повідомляє дослідницька компанія IDC.

В IDC очікують, що наступного року ринок ПК може зрости на 3,4% порівняно з 2023 роком.

Попередні дані IDC показали, що у 2020 році спостерігалося найвище зростання світових продажів ПК з 2010 року, чому сприяв перехід до віддаленої роботи та навчання, спричинений пандемією. Але з початку 2022 року постачання послідовно скорочувалися щокварталу, що було викликано макроекономічними труднощами, слабким роздрібним та комерційним попитом, а також переглядом ІТ-бюджетів.

На думку Canalys, бум генеративного штучного інтелекту може підвищити продаж ПК, оскільки споживачі активно прагнуть інтегрувати функції ШІ, які підвищують продуктивність та якість дозвілля. Canalys прогнозує, що 60% комп’ютерів, проданих у 2027 році, буде оснащено ШІ.

На думку аналітиків IDC, спочатку ПК із вбудованим ШІ будуть орієнтовані на певні сегменти корпоративного ринку. Але завдяки зниженню витрат та збільшенню кількості варіантів використання вони зможуть знайти шлях на ширший ринок.

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Джерело: cnbc