Intel готова вбудувати ПК зі штучним інтелектом в автомобілі

Через кілька місяців після того, як генеральний директор Intel оголосив про плани впровадити штучний інтелект у «кожен продукт», з’являється більш чітке уявлення про те, з чого це почнеться. Компанія анонсувала орієнтований на ШІ чип для автомобільного сектору, або, як його описує Intel, «перше покоління програмно-визначеної автомобільної системи-на-чипі з розширеними можливостями ШІ». Intel також оголосила про придбання компанії з управління енергоспоживанням і про нові зусилля зі стандартизації живлення акумуляторів для електромобілів.

Intel була наздоганяючою в перегонах з Nvidia і AMD за ринок процесорів та іншого обладнання, необхідного для буму ШІ. Тепер вона перемикнулася на комп’ютери зі штучним інтелектом, аргументуючи це тим, що ШІ безпечніше працювати на персональному комп’ютері, а не через Інтернет, передає The Verge.

Компанії також конкурують в автомобільному секторі, підживлювані вірою в те, що автомобіль є наступною великою програмною платформою. За словами Джека Веста, віцепрезидента і генерального директора Intel Automotive, нові автомобільні чипи Intel призначені для покращення таких функцій, як навігація, голосові помічники та керування автомобілем.

Першою компанією, яка підписалася на встановлення цих чипів у своїх автомобілях, стала Zeekr, електромобільний суббренд китайської компанії Geely (що є материнською компанією Volvo). Перший автомобіль Zeekr, оснащений обладнанням Intel для штучного інтелекту, буде випущений пізніше цього року.

Ми приносимо комп’ютер зі штучним інтелектом в автомобіль. Однак ми не можемо просто поставити комп’ютер в автомобіль. Ми знаємо, що автовиробники повинні мати можливість перепроєктувати свій автомобіль так, щоб він був програмно визначеним. — Вест на брифінгу.

Компанія має намір представити сімейство систем на кристалі (SoC) для цих майбутніх програмно-визначених транспортних засобів (SDV), перший з яких буде випущений наприкінці 2024 року. Intel не назвала жодного іншого автомобільного замовника, окрім Zeekr, але заявила, що веде активні переговори з низкою OEM-виробників.

Intel заявляє, що її SoC використовуються в 50 мільйонах автомобілів на дорогах, забезпечуючи роботу інформаційно-розважальних дисплеїв та приладових панелей. Починаючи з Zeekr, компанія буде доводити окремим автомобільним компаніям, що її мікросхеми зі штучним інтелектом можуть допомогти відкрити нову еру програмно-керованих транспортних засобів.

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Компанія обіцяє, що автомобілі з чипами штучного інтелекту Intel матимуть кращі голосові асистенти, покращені можливості відеоконференцій та відеоігри для пасажирів на задніх сидіннях.

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