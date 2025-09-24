Intel готує генерацію багатьох кадрів в XeSS: прямі згадки знайдені у драйвері

VideoCardz

У драйверах Intel знайдено натяк на MFG. Генерація кадрів у XeSS цікава тим, що технологія доступна не тільки для “синіх” відеокарт.

Один з користувачів Reddit виявив запис щодо багатокадрової генерації в XeSS. Intel поки не робила жодних заяв із цього приводу. Графічна архітектура Arc може стати менш актуальною після підписання інвестиційної угоди між NVIDIA та Intel на $5 млрд, тому невідомо, чи дадуть технології взагалі “зелене світло”. Поки багатокадрової генерації немає у AMD, а NVIDIA MFG повноцінно працює лише у RTX50 Blackwell.

Organic-Bird-587/Reddit

Користувач Reddit з ніком Organic-Bird-587 виявив не лише коментар від Intel щодо технології Multi-Frame Generation та заяву, що вона є частиною XeSS, а й значок, включений до заголовка. Згадка MFG здається помилковим включенням ранньої попередньої роботи до драйвера, не факт, що технологія існує поза подібними згадками, і не тільки у ймовірних планах.

NVIDIA не дозволяє іншим виробникам використовувати власну Multi-Frame Generation. Якщо Intel запустить подібну функцію, вона зможе забезпечити більшу частоту кадрів для більшої кількості геймерів. Також гравці можуть використовувати сторонні інструменти, як Lossless Skaling для покращення FPS.

