Новини Технології 18.07.2025 comment views icon

Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Схема процесора Intel / Intel

З’явились перші повідомлення, що майбутні процесори Intel, для десктопного сегмента, не матимуть енергоефективних ядер. Пов’язано це з бажанням компанії зосередитись на уніфікованій архітектурі.

Мабуть, останні лінійки десктопних процесорів Intel були на стільки вдалими, що компанія вирішала кардинально змінити підхід до їх розробки. У майбутніх поколіннях процесорів  планується більше зосередитись на продуктивних ядрах, а ефективні відправити на «заслужений» відпочинок.

Джерелом інформації став китайський інженер, який написав пост в соціальній платформі Zhihu. Він стверджує, що життя E-ядер закінчилось і що остаточно воно обірветься вже через декілька поколінь.

Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Пост інженера під ніком JZWVIC / Wccftech

Окрім цього він стверджує, що повільні ядра Arctic Wolf у процесорах Nova Lake будуть останніми, які отримають суттєві удосконалення. Серед оновлень зазначається швидша робота із такими паралельними навантаженнями як SIMD та вектори, при цьому приріст IPC очікується мінімальний.

А вже через одне покоління (Razer Lake) у складі майбутніх CPU працюватимуть виключно P-ядра. Згідно з постом @Silicon_Fly у соцмережі X, після Razer Lake Intel об’єднає різнорідні ядра в єдину платформу, яка матиме вищі показники PPA (Performance, Power, Area) та кращу продуктивність. Також стверджується, що Arctic Wolf стане основою для майбутніх уніфікованих ядер і матиме спільну із ними архітектуру.

Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Пост SiliconFly у соцмережі X / X

Видається, що Intel вирішила повернути час назад. Адже нічого нового в отриманій інформації немає. Раніше, до Alder Lake, процесори мали ядра лише одного типу, легше проєктувались, використовували менше зв’язків між ядрами, а все це й у кремнії відтворити набагато легше. Можливо як раз цей підхід  допоможе процесорному гіганту стати на ноги, бо останнім часом справи у компанії йдуть не дуже.

Джерело: Wccftech

Популярні новини

П’ятничний чат ITC: Windows 25H2 нарешті без «сміття», Gemini контролює ваш смартфон та універсал-далекобійник від BYD
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Tesla відкрила продажі Model Y в Індії — вдвічі дорожче, ніж в США
Стрімінг 4K з Місяця: NASA тестує швидкісний лазерний зв’язок
Sony представила флагманський телевізор Bravia 8 II QD-OLED та доступніші Bravia 5 і 2 II
Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом
Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Біотехнологічна компанія BioSig витратить $1,1 млрд на токенізацію та створення золотої скарбниці
Call-центри з України вкрали 1,5 млн грн у громадян ЄС і відмивали гроші в крипті
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful
Представлений Moto G100 Pro — над’яскравий OLED та велика батарея від $195
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Перший футбольний матч між роботами — вони поводилися як малюки
Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i — запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати