Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake

Схема процесора Intel / Intel

З’явились перші повідомлення, що майбутні процесори Intel, для десктопного сегмента, не матимуть енергоефективних ядер. Пов’язано це з бажанням компанії зосередитись на уніфікованій архітектурі.

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Мабуть, останні лінійки десктопних процесорів Intel були на стільки вдалими, що компанія вирішала кардинально змінити підхід до їх розробки. У майбутніх поколіннях процесорів планується більше зосередитись на продуктивних ядрах, а ефективні відправити на «заслужений» відпочинок.

Джерелом інформації став китайський інженер, який написав пост в соціальній платформі Zhihu. Він стверджує, що життя E-ядер закінчилось і що остаточно воно обірветься вже через декілька поколінь.

Окрім цього він стверджує, що повільні ядра Arctic Wolf у процесорах Nova Lake будуть останніми, які отримають суттєві удосконалення. Серед оновлень зазначається швидша робота із такими паралельними навантаженнями як SIMD та вектори, при цьому приріст IPC очікується мінімальний.

А вже через одне покоління (Razer Lake) у складі майбутніх CPU працюватимуть виключно P-ядра. Згідно з постом @Silicon_Fly у соцмережі X, після Razer Lake Intel об’єднає різнорідні ядра в єдину платформу, яка матиме вищі показники PPA (Performance, Power, Area) та кращу продуктивність. Також стверджується, що Arctic Wolf стане основою для майбутніх уніфікованих ядер і матиме спільну із ними архітектуру.

Видається, що Intel вирішила повернути час назад. Адже нічого нового в отриманій інформації немає. Раніше, до Alder Lake, процесори мали ядра лише одного типу, легше проєктувались, використовували менше зв’язків між ядрами, а все це й у кремнії відтворити набагато легше. Можливо як раз цей підхід допоможе процесорному гіганту стати на ноги, бо останнім часом справи у компанії йдуть не дуже.

Джерело: Wccftech