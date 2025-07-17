Новини Пристрої 17.07.2025 comment views icon

Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти

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Вадим Карпусь

Автор новин

Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
Процесор Intel

На ринку продуктивних мобільних процесорів зараз гаряче. AMD показала клас із потужними Strix Halo, Apple продовжує розвивати лінійку чипів M-серії, а Intel… тимчасово втратила темп і має величезну прогалину в сегменті APU. Але, схоже, це може змінитися. У мережу потрапили відомості про майбутній чип Nova Lake-AX — і це може бути найпотужніший мобільний процесор Intel за всю історію. Якщо його все ж випустять. Хай там як, в мережу вже злили характеристики Intel Nova Lake-AX, хоча згодом інсайдер Raichu видалив свою публікацію.

Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
Ймовірні характеристики Intel Nova Lake-AX / Raichu

За даними Raichu, Nova Lake-AX отримає величезну 28-ядерну конфігурацію CPU на одній обчислювальній плитці. Такий чип включає:

  • 8 продуктивних ядер (P-Cores),
  • 16 енергоефективних ядер (E-Cores),
  • 4 надлегких ядра (LP-Cores).

Ймовірно, ядра засновані на архітектурах Coyote Cove та Arctic Wolf. Як і в серії Lunar Lake, у цих ядрах не буде підтримки технології багатопоточності Hyper-Threading — Intel обрала шлях енергоефективності.

Але найголовніше навіть не це, а графічна підсистема. Intel Nova Lake-AX нібито матиме 384 обчислювальні блоки GPU — це 48 Xe-ядра (за структури 8 блоків на одне ядро), заснованих на архітектурі Intel Xe3. Це більш ніж у 2 рази перевищує кількість ядер у настільній відеокарті Intel Arc B580, яка має 20 Xe-ядра. Це повинно забезпечити суттєвий приріст продуктивності у порівнянні із чипами Meteor Lake та Lunar Lake. Можливо навіть чипам AMD Strix Halo буде важко конкурувати з цим монстром, маючи до 40 обчислювальних блоків RDNA 3.5. Додамо, процесор Apple M4 Pro має до 20 графічних ядер, Lunar Lake — всього 64 обчислювальні блоки. Якщо все підтвердиться, Nova Lake-AX зможе запропонувати найпотужніший GPU серед x86-чипів з інтегрованою графікою.

Щоб підтримувати таку продуктивність GPU, Nova Lake-AX отримає підтримку пам’яті LPDDR5X з частотою до 9600 МТ/с (а можливо — навіть до 10667 МТ/с) через 256-бітну шину. Це швидше, ніж у AMD Strix Halo (8000 МТ/с) й випереджає Apple M-серію, де шина вужча, хоч і швидкість пам’яті сягає 8533 МТ/с.

Очікується, що новий APU-чип Nvidia N1 з CPU Grace та GPU Blackwell матиме подібні показники. Але його характеристики поки що не розкрито.

А тепер після великої бочки меду перейдемо до ложки дьогтю. За словами Raichu, розробка Nova Lake-AX зараз призупинена. Раніше вже були чутки, що Intel «поставила проєкт на паузу» під час перегляду своєї дорожньої карти клієнтських рішень. Тобто неясно, чи цей чип колись з’явиться в продажу.

Навіть якщо Nova Lake-AX ніколи не дійде до користувачів, сам факт його розробки — сигнал, що Intel серйозно готується до реваншу в сегменті продуктивних мобільних процесорів. AMD уже лідирує з Strix Halo у Windows-пристроях, Apple тисне зі своїми M-чипами, а Nvidia скоро може вийти з власним гібридним рішенням. Intel має або запустити Nova Lake-AX, або створити ще кращий аналог. Інакше їй не залишиться місця під сонцем у цьому сегменті.

Джерело: tomshardware

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