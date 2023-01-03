Intel підвищила ціни на процесори 12-го покоління — тепер вони дорожчі за аналоги 13-го покоління (швидше за все, ненадовго)

Intel на 10% збільшила ціни на процесори 12-го покоління (Alder Lake) у власній онлайн базі Ark. У деяких випадках це збільшило вартість чіпа приблизно на $59. В результаті нові процесори Raptor Lake, які мають більше ядер та значно вищу продуктивність виявилися дешевшими за моделі попереднього покоління. Цілком ймовірно, що зростання цін торкнеться і 13-го покоління, що дасть AMD суттєву перевагу.

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Intel оголосила про майбутнє підвищення цін на процесори у першому кварталі 2022 року, але не поділилася подробицями. Потім компанія підтвердила це повідомлення у червні під час оголошення звіту про доходи, де значилася втрата $500 млн у другому кварталі 2022 року (одному з найгірших в історії компанії). Однак і тоді Intel не визначила, на які продукти зростуть ціни та на скільки.

Підвищення торкнулося кількох важливих моделей. Вартість найпотужнішого Core i9-12900K зросла на $59. З таблиці видно, що Core i9-13900K і Core i7-13700K коштують істотно дешевше за аналоги минулого покоління:

Підвищення торкнулося моделей F-серії (без вбудованої графіки), які зазвичай продаються зі знижкою. Подорожчали й найдешевші процесори з TDP 65 Вт та 35 Вт (без “K” у назві).

Поки що складається парадоксальна ситуація продажу значно більш продуктивних процесорів за нижчими цінами. Ця обставина практично не залишає шансів на збереження поточної ціни топових рішень Raptor Lake. Логіка підказує, що їхні ціни зростуть більш як на 10%.

Intel Raptor Lake наразі утримує як лідерство у продуктивності, так і значну перевагу у співвідношенні продуктивності та ціни. Це стосується також конкурентних рішень AMD Ryzen 7000. Підвищення цін Intel може змінити ситуацію на ринку процесорів, особливо у нижньому ціновому діапазоні.

Нагадаємо, що нещодавно AMD значно знизила ціни на нові процесори.

Джерело: Tom’s Hardware