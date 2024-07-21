Intel представила Core i9-14901KE та ще вісім процесорів без енергоефективних ядер — але не для всіх

Дуже швидко після появи чуток про процесори Intel для сокета LGA-1700 без енергоефективних ядер компанія представила їх. Щоправда, дещо в іншому форматі, в рамках поточного 14 покоління.

Нещодавно був оприлюднений витік про плани Intel щодо роз’єму LGA-1700, який включає сімейство процесорів Bartlett Lake-S. Очікується, що ці процесори матимуть гібридний чип Alder Lake / Raptor Lake з P-ядрами та E-ядрами, а також абсолютно новий кристал виключно з P-Core. Як виявляється, остання концепція реалізована на ще базі Raptor Lake.

Intel опублікувала специфікації нової серії процесорів Core. Їхні назви відповідають наявним, за виключенням цифри «1» в кінці та літери «Е». Повний список нових моделей включає три Core i9, два Core i7 та чотири Core i5. Ось ці процесори:

Core i9-14901KE

Core i9-14901E

Core i9-14901TE

Core i7-14701E

Core i7-14701TE

Core i5-14501E

Core i5-14501TE

Core i5-14401E

Core i5-14401TE

За словами Intel, нові чипи розроблені для вбудованих систем, тобто вони не призначені для споживачів. Не слід очікувати, що процесори використовуватимуться в ігрових ПК. Варто зазначити, що моделі KE, такі як Core i9-14901KE, все ще мають TDP 125 Вт.

Модель i9-14901KE має вищу базову тактову частоту, більш ніж на 600 МГц — 3,8 ГГц, але нижчу максимальну — 5,8 ГГц замість 6,0 ГГц. Існують також F-варіанти, які не мають інтегрованої графіки, і T-моделі, які є варіантами на 45 Вт замість 35 Вт у користувацьких чипів. За словами Intel, нові процесори вже запущені.

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Джерела: Intel, VideoCardz

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