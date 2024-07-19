«Intel продає дефектні процесори»: Raptor Lake на ноутбуках теж «глючать»

Збої процесорів Intel 13 та 14 поколінь (Raptor Lake) поширюються й на ноутбуки. Після інформації про негаразди у серверах ЦОД з’явилося повідомлення про «продаж Intel дефектних процесорів» для портативних ПК.
«Є кілька моделей ноутбуків, які виходили з ладу з однаковими симптомами. Просто це трапляється не так часто, як збої процесорів настільних ПК», — пише Метью Кесселс з Alderon Games.
Нові дані перекреслюють теорію про те, що нестабільність Raptor Lake пов’язана з особливостями десктопів та сокету LGA 1700. Alderon Games заявляє, що фактично 100% чипів настільних Raptor Lake у її розпорядженні виходять з ладу. Негаразди на ноутбуках підтверджують універсальність проблеми та її коріння саме у процесорах.
Кесселс не розповідає, які саме моделі чипів дефектні, але логічно очікувати, що проблеми можуть вплинути на флагманські процесори Intel серії Core i9 HX. на десктопах проблеми мають найпотужніші процесори серій K і KS.
Intel досі не надала остаточного виправлення нестабільності Raptor Lake і виникає питання, чи можливо це зробити лише програмним шляхом. Компанія намагалася виправити проблему оновленням мікрокоду, що включають суворіші обмеження потужності, застосування механізмів безпеки у BIOS та виправлення помилок eTVB, але жодна зы спроб не змогла повністю усунути постійні збої.
Найбільшою проблемою нестабільності Raptor Lake є випадковість збоїв. Деякі системи виходять з ладу лише за певних умов, інші «глючать» постійно. Проблема існує навіть після встановлення виправлень: наприклад, відбувається відключення енергоефективних ядер. Щобільше, велика кількість повідомлень свідчить, що процесори Raptor Lake неадекватно працюють навіть з параметрами значно нижче офіційних специфікацій.
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Джерела: Alderon Games, Tom`s Hardware
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