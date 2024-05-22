Intel та AMD розкажуть про процесори Lunar Lake та Zen 5 на Hot Chips 2024 26-27 серпня — що про них відомо зараз

Конференція Hot Chips 2024 опублікувала детальний розклад презентацій Intel, AMD, NVIDIA, та усіх інших учасників, які відбудуться на заході. Протягом трьох днів, з 25 по 27 серпня, фізичні та віртуальні відвідувачі зможуть ознайомитися з посібниками, презентаціями та основними доповідями представників багатьох найбільших технологічних компаній. За традицією, на Hot Chips відбувається глибоке технічне занурення у нові архітектури процесорів. Серед інших, цього року Hot Chips будуть розглянуті AMD Zen 5, NVIDIA Blackwell та Intel Lunar Lake.

Intel

На понеділок, 26 серпня, запланована презентація Intel під назвою «Lunar Lake: процесор Intel Core 16-го покоління». Це цікава назва, враховуючи, що Intel нібито відмовилася від поколінь у найменуваннях процесорів. Intel також планує презентації Granite Rapids D, систем ШІ та оптичних мереж.

Нещодавно компанія запропонувала багато подробиць щодо архітектур Lunar Lake та Arrow Lake. За словами компанії, процесори Lunar Lake, які планується випустити у третьому кварталі 2024 року, забезпечать у 1,4 раза більшу продуктивність ЩІ, ніж чипи Qualcomm Snapdragon X Elite.

Intel також заявляє про відчутне збільшення терміну служби батареї та енергоефективності ноутбуків: Lunar Lake забезпечує найнижче споживання енергії процесором x86 в історії, на 20% менше, ніж у чипів Qualcomm, та на 30% — ніж у Ryzen 7 7840U від AMD.

Процесори Arrow Lake наступного покоління для настільних ПК із штучним інтелектом у дорожній карті призначені на четвертий квартал 2024 року, а оновлення цих чипів будуть представлені під час події Intel Tech Tour, яка передуватиме Computex 2024.

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Intel оновила усі обчислювальні компоненти Lunar Lake, включно з CPU, NPU (NPU) та новим інтегрованим графічним процесором з архітектурою Xe2. Дизайн Xe2 iGPU дебютує з Lunar Lake і забезпечить в 1,5 раза більшу продуктивність, ніж чипи Meteor Lake поточного покоління, завдяки використанню тієї ж архітектури та набору функцій, які будуть використовується в майбутніх дискретних ігрових графічних процесорах Battlemage.

Процесор Lunar Lake складається з трьох чиплетів, що на один менше, ніж Meteor Lake із чотирьох плиток, що свідчить про те, що Intel об’єднала SoC та GPU. Lunar Lake отримає P-ядра з новою мікроархітектурою Lion Cove та E-ядра з мікроархітектурою Skymont. Intel ще не оприлюднила детальних специфікацій для Lunar Lake, але з матеріалів компанії випливає, що процесор, названий Lunar Lake MX отримає 4 P-ядра та 4 E-ядрами (4+4).

Arrow Lake, ймовірно, базуватиметься на тій самій архітектурі, що й Lunar Lake — компанія описує серію як розширення сімейства Core Ultra. Процесори отримають більше ядер та збільшене обмеження потужності. Intel також матиме більш потужні мобільні варіанти Arrow Lake для високопродуктивних ноутбуків. Arrow Lake будуть створені на техпроцесі Intel 20A, тоді як наступна архітектура, Panther Lake, отримає Intel 18A у 2025 році.

AMD

Презентація ядра наступного покоління Zen 5 від AMD на Hot Chips 2024 відбудеться у вівторок, 27 серпня. За останні тижні та місяці було досить багато витоків Zen 5, зокрема неофіційна інформація зі змін у Linux, дані випусків компіляторів та партнерів компанії з випуску ПК, але презентація Hot Chips 2024 надасть комплексне уявлення про Zen 5.

Раніше повідомлялося, що CEO AMD Ліза Су виступить із вступною доповіддю 3 червня перед Computex 2024. AMD оновила свій сайт, щоб перерахувати основні теми доповіді — вони стосуються ШІ та високої продуктивності. Також йдеться про «наступне покоління високопродуктивних рішень для ПК, центрів обробки даних і штучного інтелекту», що підтверджує оновлення архітектури Zen5 та прискорювачів штучного інтелекту AMD XDNA.

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Очікується, що AMD представить серію настільних процесрів Granite Ridge (можливо, під назвою Ryzen 9000), так і серію Ryzen AI 100, відому як Strix Point. Обидва продукти мають архітектуру Zen5 і мають вийти цього року. У 2022 році AMD зробила подібні оголошення на Computex, а перші настільні процесори на базі AM5 були випущені лише через три місяці.

NVIDIA та інші

Також вже багато відомо чипи для центрів обробки даних NVIDIA Blackwell B200 та відеокарт Blackwell RTX 50xx для споживачів. Зазвичай NVIDIA не використовує Hot Chips для розповсюдження нової інформації. Ось про які цікаві доповіді ще йдеться:

Графічний процесор NVIDIA Blackwell: розвиток генеративного штучного інтелекту та прискорених обчислень (Аджай Тірумала та Реймонд Вонг, NVIDIA)

Процесор Snapdragon X Elite Qualcomm Oryon: огляд дизайну та архітектури (Джерард Вільямс, Qualcomm)

Процесор IBM Z нового покоління ~5,5 ГГц і чипсет AI Inferencing Accelerator (Крістіан Якобі, IBM)

Інші цікаві технічні новини надійдуть з презентацій таких компаній, як Microsoft, SK hynix, Meta, Tesla, Frore та OpenAI. Цього року Hot Chips 2024 має змішаний формат з офлайн-подіями в Меморіальній аудиторії Стенфордського університету. Її відвідування коштуватиме від $65 один день, для студентів) до $750 за три дні для учасників, які не є членами IEEE.

Джерела: Hot Chips, Tom’s Hardware, VideoCardz

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