Intel звинуватила AMD у «напівправді» у їхній схемі неймінгу Ryzen. Але видалила презентацію

Intel звинуватила AMD у «продажі напівправди нічого не підозрюючим клієнтам», використовуючи архітектуру Zen 2 замість Zen 4 в деяких з останніх мобільних процесорів серії Ryzen 7000. У нині видаленій презентації для системних інтеграторів «Основні істини» Intel здебільшого зосереджені на мобільному процесорі AMD Ryzen 5 7520U та його заплутаній і дещо оманливій назві.

Минулого року AMD представила нову схему іменування для своєї серії Ryzen 7000, в якій перша цифра вказує на модельний рік, друга — на сегмент, а третя — на архітектуру. На перший погляд, глянувши на назву Ryzen 5 7520U, ви можете подумати, що це процесор середнього класу від AMD, оскільки цифра 7 означає, що він є найновішим. Але Ryzen 5 7520U насправді базується на старій архітектурі AMD Zen 2, а не на новітній Zen 4, передає The Verge.

«Ryzen 5 7520U побудований на застарілій архітектурі Zen 2, випущеній у 2019 році!» — йдеться в презентації вигукує Intel у своїй презентації. «Стара архітектура AMD захована у всіх на виду!». Intel також порівняла назву процесора AMD з продажем зміїної олії — фраза, яка використовується для опису оманливого маркетингу.

Але те, що Intel не обговорює у своїй презентації, — це її власна історія заплутаних схем іменування процесорів та архітектур. Intel випустила Core i9 11900K у 2021 році, в якому кількість ядер зменшилася з 10, як у 10900K, до восьми. Цей заплутаний крок був зроблений після того, як Intel роками використовувала схеми іменування 14 нм, 14 нм+ та 14 нм++, що фактично було методом ребрендингу Intel, оскільки вона все ще використовувала 14-нм техпроцес. Зрештою, у 2021 році Intel повністю відмовилася від використання назв технологічних вузлів, вирішивши називати свої 10-нм чіпи третього покоління Intel 7, щоб вони звучали більш конкурентоспроможними порівняно з продуктами AMD, які базуються на 7-нм техпроцесі TSMC.