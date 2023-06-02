iOS 16 встановлена на 90% активних iPhone, випущених Apple за останні 4 роки

Apple оновила дані про використання iOS 16 і iPadOS 16 на своєму сайті розробників, які збирає на основі пристроїв, що здійснюють операції в її App Store.

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Згідно з оновленою статистикою, iOS 16 наразі працює на 90% активних моделей iPhone, випущених за останні чотири роки. Ще 8% пристроїв використовують iOS 15, і решта – старіші версії програмного забезпечення.

Якщо брати до уваги всі активні iPhone, то iOS 16 працює на 81% пристроїв – на 28% більше в порівнянні з даними використання ОС, оприлюдненими Apple на початку 2023 року.

Програмне забезпечення iPadOS 16 працює на 76% усіх пристроїв, випущених за останні чотири роки. Загалом 71% усіх активних моделей iPad працює під керуванням iPadOS 16, що на 21% більше за попередні дані.

Загалом пристрої Apple залишаються на кілька кроків попереду Android у плані впровадження останніх версій програмного забезпечення. Наприклад, Android 11 R від Google має найбільшу частку пристроїв серед усіх версій згідно з даними, опублікованими у квітні цього року.

Нині останні стабільні версії програмного забезпечення Apple – це iOS 16.5 і iPadOS 16.5, випущені минулого місяця. Наступні великі оновлення iOS 17 і iPadOS 17 компанія представить на WWDC 2023, яка стартує 5 червня.

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Очікується, що iOS 17 надасть можливість завантаження програм зі сторонніх магазинів (за чутками, функція буде доступна лише в Європі), отримає CarPlay наступного покоління, оновлення Siri та підтримку гарнітури змішаної реальності Apple. Також компанія анонсувала низку функцій доступності для оновлення – наприклад, ШІ-імітацію голосу, яка полегшить процес спілкування для людей з когнітивними порушеннями.