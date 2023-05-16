Apple додасть в iOS 17 ШІ-функцію імітації голосу, яка полегшить процес спілкування для людей з когнітивними порушеннями

Напередодні щорічної конференції розробників WWDC Apple анонсувала низку нових функцій доступності для iPhone та iPad, які вийдуть цього року.

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Доступний інтерфейс

Одна з оголошених можливостей пристроїв Apple – Assistive Access, яка дозволить ввімкнути чіткий дизайн із висококонтрастними кнопками та великими текстовими мітками; також передбачені інструменти, які допоможуть довіреним особам адаптувати досвід гаджетів для людей, які їх використовують.

Наприклад, люди, які надають перевагу візуальному спілкуванню, можуть використовувати клавіатуру виключно з емодзі та функцією запису відеоповідомлень. Для головного екрана можна обрати візуальний макет на основі сітки та піктограм додатків або макет із рядками для користувачів, що надають перевагу текстам.

Живе мовлення та імітація голосу

Функція Live Speech озвучить написаний користувачами iPhone, iPad і Mac текст під час телефонних дзвінків і дзвінків FaceTime, а також листувань. Фрази, що часто використовуються, можна зберегти.

Ще один новий компонент живого мовлення – функція Personal Voice, призначена для користувачів, які ризикують втратити здатність говорити (наприклад тих, у кого нещодавно було діагностовано БАС – бічний аміотрофічний склероз). Створити персональний голос можна записавши 15-хвилинне аудіо, слідуючи за набором текстових підказок. Функція використовує машинне навчання, гарантує конфіденційність та повністю інтегрується з Live Speech – щоб люди могли користуватися нею під час розмов із близькими.

Розпізнавання текстових позначок на предметах

Сліпі та слабозорі користувачі вже можуть використовувати інструмент «‎Лупа», щоб виявляти найближчі двері, людей або знаки. Тепер Apple представляє функцію під назвою Point and Speak, яка використовує камеру пристрою та сканер LiDAR, щоб допомогти людям із вадами зору взаємодіяти з фізичними об’єктами, які мають кілька текстових міток.

Наприклад, під час користування мікрохвильовою піччю функція отримує дані з камери, сканеру і машинне навчання, щоб озвучити текст на кожній кнопці у моменти, коли користувач доторкається до них.

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Point and Speak вбудована в застосунок Magnifier на iPhone та iPad та буде доступна англійською, французькою, італійською, німецькою, іспанською, португальською, китайською, кантонською, корейською, японською та українською мовами.

Фонетичні пропозиції

Поточні інструменти Apple для перетворення мовлення в текст також отримують оновлення – голосове керування включатиме функцію редагування тексту Phonetic Suggestions, яка під час друкування голосом запропонує кілька варіантів слів, які можуть звучати однаково, як-от «do», «due» і «dew».

Після запуску функція буде доступна англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами.

Решта нових функцій доступності Apple:

Глухі люди або люди зі слабким слухом можуть підключати слухові пристрої Made for iPhone безпосередньо до Mac і налаштовувати їх для комфортного досвіду.

Користувачі з фізичними та вадами руху, які використовують Switch Control, можуть перетворити будь-який комутатор на віртуальний ігровий контролер, щоб грати в улюблені ігри на iPhone та iPad.

Користувачі зі слабким зором зможуть регулювати розмір тексту в таких програмах Mac, як Finder, Messages, Mail, Calendar і Notes.

Користувачі, чутливі до швидкої анімації, можуть автоматично призупиняти рухоме зображення, як-от GIF-файли, у Повідомленнях і Safari.

Також можна налаштувати швидкість, з якою Siri розмовляє, з параметрами в діапазоні від 0,8x до 2x.

Apple каже, що всі ці нові функції програмного забезпечення з’являться пізніше цього року.