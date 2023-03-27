Марк Гурман: iOS 17 отримає «кілька приємних функцій» — ймовірно, і підтримку альтернативних магазинів застосунків

У процесі розробки Apple змінила стратегію щодо iOS 17 — Марк Гурман з Bloomberg пише, що оновлення буде значнішим, ніж повідомлялось раніше, і система отримає кілька нових функцій, про які вже давно просили користувачі.

У січні інсайдер Apple повідомляв, що нова версія операційної системи для iPhone отримає незначні оновлення через інтенсивну увагу компанії до довгоочікуваної гарнітури змішаної реальності. Але нині компанія, схоже, змінила стратегію, і користувачі отримають «кілька приємних функцій».

Початково Apple планувала розробити iOS 17 як випуск для налаштування — зосереджений на виправленні помилок і покращенні продуктивності. У першу чергу він мав уникнути проблем, схожих на ті, що були в iOS 16 — амбітному оновленні, яке страждало від збоїв по термінах і запуску з помилками.

Програмне забезпечення під кодовою назвою «Dawn» хоч і не матиме значних покращень, як торішній оновлений екран блокування, але додасть функцій, про які «найчастіше просили користувачі». Ймовірно, це CarPlay наступного покоління, оновлення Siri, підтримка стороннього завантаження та альтернативних магазинів застосунків, підтримка гарнітури змішаної реальності Apple тощо.

Очікується, що ‌iOS 17‌ буде представлено на WWDC 2023 у червні, перед осіннім запуском.

Скасування давнього обмеження на використання сторонніх програм та магазинів застосунків — реакція Apple на Закони про цифрові ринки та сервіси ЄС, спрямовані на вирівнювання умов для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів. Документ набуде чинності у найближчі місяці, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.

Це не вперше, коли Apple змушують вносити серйозні зміни через дотримання місцевих законів. Компанія також планує використовувати роз’єм USB-C на наступних iPhone замість Lightning, щоб відповідати нормам ЄС. У Китаї компанія також пішла на численні компроміси: включно з використанням місцевого провайдера для розміщення даних iCloud і зміною налаштувань AirDrop, що ускладнює обмін інформацією для протестувальників

Джерело: macrumors