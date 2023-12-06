iOS 17.2 додасть підтримку бездротової зарядки Qi2 (потужністю 15 Вт) в iPhone 13 та 14

Як правило, Apple виявляє обережність, коли справа стосується впровадження нових стандартів. Але компанія приємно здивувала з реалізацією стандарту Qi2 на своєму новому iPhone 15, та й тепер продовжує дивувати.

У примітках до випуску нової версії iOS 17.2 RC (кандидат на випуск) говориться, що це оновлення додає «підтримку зарядного пристрою Qi2 для всіх моделей iPhone 13 та iPhone 14». Таким чином, вказані моделі iPhone повинні підтримувати бездротове заряджання потужністю до 15 Вт за допомогою зарядних пристроїв, сертифікованих Qi2, хоча в примітках до випуску не підтверджуються характеристики потужності. Ймовірно, версія iOS 17.2 стане доступною через кілька днів.

Досі потужність бездротової зарядки 15 Вт на цих моделях iPhone була можлива лише через зарядні пристрої, сертифіковані MagSafe. Водночас доступніші пристрої, сумісні з MagSafe, обмежувалися потужністю 7,5 Вт. Завдяки підтримці Qi2 споживачі отримають ширший вибір доступних бездротових зарядних пристроїв потужністю 15 Вт, оскільки виробникам не доведеться платити Apple за сертифікацію MagSafe.

Специфікація Qi2 була анонсована на виставці CES 2023. Її головною особливістю став стандарт бездротової швидкої зарядки, подібний до MagSafe, навіть для пристроїв Android. При цьому використовується Magnetic Power Profile для сумісності телефонів та зарядних пристроїв. За даними WPC (Wireless Power Consortium), хоча вихідна потужність в цей час обмежена 15 Вт, майбутні ітерації «значно» піднімуть рівень зарядки вище 15 Вт. Очікується, що на майбутній виставці CES 2024 виробники продемонструють безліч Qi2-сумісних аксесуарів.

Джерело: Engadget