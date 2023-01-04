MagSafe на Android? Бездротова зарядка Apple стане доступною іншим виробникам з появою нового стандарту Qi2

Рішення Apple Magsafe є зручним способом бездротової зарядки iPhone. Воно засноване на стандарті Qi, але доповнено сильними магнітами, які утримують зарядну панель на одній лінії із задньою частиною смартфона. Схоже, Apple готова надати цю технологію своїм конкурентам. Річ у тім, що організація Wireless Power Consortium (WPC) працює з Apple над стандартом наступного покоління Qi2 на основі MagSafe.

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Під час проведення виставки CES 2023, організація WPC оголосила, що наступне покоління стандарту Qi, назване Qi2, було створено за допомогою Apple. Новий стандарт спрямований на підвищення ефективності та функціональної сумісності технології, тому в його основі буде Magnetic Power Profile.

Як пояснює WPC, Magnetic Power Profile, по суті, працює як Apple MagSafe. В результаті аксесуари Qi2 ідеально поєднуватимуться з пристроями, що підвищить енергоефективність і прискорить зарядку. І оскільки стандарт Qi2 був розроблений у співпраці з Apple, він також працюватиме з MagSafe за замовчанням.

Новий стандарт Qi2 замінить свого попередника Qi, як тільки він стане доступним. Очікується, що перші сертифіковані пристрої та аксесуари Qi2 будуть представлені до кінця року.

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Джерело: 9to5mac