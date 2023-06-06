iOS 17 отримала нові інструменти для захисту дітей (а тепер і дорослих) від перегляду оголених фото та відео

Apple розширює сферу застосування функції Communication Safety для iPhone, призначеної для захисту дітей від перегляду зображень оголеної натури через iMessage. Тепер відповідні засоби захисту з’являться в iOS 17 і також охоплять дорослих користувачів. При цьому вони оброблятимуть також відео та інші засоби спілкування.

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Функція Communication Safety забезпечує захист дітей від перегляду фотографій, що містять наготу. Наразі такі зображення в iMessage розмиваються до того, як дитина перегляне їх. З виходом iOS 17 зображення з наготою під час отримання або надсилання будуть оброблятися не тільки в iMessage, але і в AirDrop, Contact Posters, FaceTime, бібліотеці зображень (Photo Picker). Разом зі статичними зображеннями система також може сканувати відеоконтент на наявність наготи. Apple не уточнила, чи ця функція також застосовуватиметься до живого відеоконтенту, такого як відеодзвінки FaceTime.

Дорослі користувачі зможуть отримати аналогічний захист від небажаного контенту завдяки новій функції Sensitive Content Warning, яка з’явиться в iOS 17. Вона попереджатиме користувачів будь-якого віку, якщо зображення або відео, які вони отримують, містять наготу. Контент буде помічений у спливаючому повідомленні, яке запитає користувача, чи він хоче переглянути матеріали делікатного характеру.

Зазначається, що при цьому вся обробка зображень та відео відбуватиметься прямо на самому пристрої, щоб забезпечити конфіденційність.

Джерело: The Verge