У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями

iPhone Mirroring

Користувачам новітніх моделей iPhone та iPad Pro, які тестують бета-версії iOS 26.3 і iPadOS 26.3, варто утриматися від встановлення третьої бета-збірки, випущеної цього тижня. Apple офіційно підтвердила, що на цих версіях тимчасово зламано кілька важливих функцій Continuity, які відповідають за безшовну роботу між пристроями екосистеми.


Компанія оновила примітки для розробників до третьої бети iOS і iPadOS 26.3 та прямо вказала, які пристрої й можливості постраждали. Йдеться про нові iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, а також iPad Pro з чипом M5.

Apple зазначає:

“Наступні функції Continuity не працюють на iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air та iPad Pro (M5) з iOS / iPadOS 26.3 Beta 3:

  • iPhone Mirroring
  • Дзеркальне відтворення AirPlay на Apple TV 4K
  • Використання Continuity Camera по бездротовому зв’язку з Mac або Apple TV 4K
  • Sidecar з Mac на iPad Pro (M5)”

Ці можливості активно використовують власники техніки Apple. iPhone Mirroring дозволяє виводити екран смартфона на Mac, AirPlay mirroring — транслювати зображення на Apple TV 4K, Continuity Camera перетворює iPhone або iPad на бездротову камеру для Mac, а Sidecar дає змогу використовувати iPad як другий дисплей для комп’ютера. Їхня відсутність може суттєво знизити зручність щоденного користування, особливо для тих, хто працює в екосистемі Apple.


Apple не пояснила, чому саме ці функції перестали працювати у свіжих бета-версіях. Водночас компанія дає зрозуміти, що проблему виправлять у наступних бета-збірках.

Публічний реліз iOS 26.3 та пов’язаних оновлень очікується найближчим часом. Зазвичай оновлення з індексом x.3 виходять наприкінці січня. Оскільки до завершення місяця залишилося лише кілька днів, реліз цього разу може зміститися на початок лютого. Перед фінальним запуском Apple, ймовірно, випустить версії Release Candidate для розробників і бета-тестерів.

Джерело: macrumors

