iPhone 14 Pro Max став найпопулярнішим флагманським смартфоном першого кварталу 2023 року

За підсумками першого кварталу 2023 року Samsung змогла обійти Apple і посісти перше місце з постачання смартфонів на глобальному ринку. Але у багатьох важливих сегментах ринку iPhone продовжує утримувати лідерство.

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Наприклад, Apple показала хороші результати на таких ключових ринках, як Китай та Західна Європа. Крім того, у першому кварталі iPhone домінували на преміум-сегмент ринку. Лідером серед смартфонів вартістю понад $500 виявилася модель iPhone 14 Pro Max, за якою слідують інші версії iPhone: iPhone 14 Pro, iPhone 14 та iPhone 13. Лише на п’ятому місці розташувався Samsung Galaxy S23 Ultra. Загалом, топ-10 смартфонів, що найбільше продаються, вартістю понад $500 у першому кварталі 2023 року захопили моделі Apple та Samsung. Лише на 13-му місці зустрічається перший конкурент двом лідерам – Xiaomi 13. Відразу ж за ним слідує Huawei Mate 50.

Що цікаво, смартфони вартістю $500 приваблюють дедалі більше споживачів. Глобальний продаж таких пристроїв у першому кварталі 2023 року зріс на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Всі інші категорії смартфонів ($300-$500, $200-$299, $100-$199, до $100), та й ринок загалом продемонстрували спад продажів у тому ж періоді.

Джерело: phonearena