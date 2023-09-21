iPhone 15 самостійно «звітуватимуть‎» про кількість циклів акумулятора

Власникам нових iPhone 15 не потрібно докладати зусиль, щоб побачити інформацію про використання батареї — для цього передбачено новий розділ в налаштуваннях.

Як зазначено у дописі @Tech_Reve, новий розділ («Налаштування» — «Загальні» — «Про») в iOS 17 відображає скільки циклів заряджання пройшла ваша батарея, а також дату її виробництва та час першого використання.

Попередні методи перевірки кількості циклів заряду батареї iPhone були неофіційними (через програми сторонніх розробників, як-от CoconutBattery для Mac) або складними, наприклад копіювання та вставлення аналітичних даних у Notes і пошук «last_value_CycleCount‎».

Інформація про акумулятор — це доповнення нової опції в меню Battery Health & Charging, яка припиняє заряд смартфона, коли досягне 80%.

Джерело: The Verge, Macrumors