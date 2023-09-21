Новини Пристрої 21.09.2023 о 13:38

iPhone 15 самостійно «звітуватимуть‎» про кількість циклів акумулятора

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Власникам нових iPhone 15 не потрібно докладати зусиль, щоб побачити інформацію про використання батареї — для цього передбачено новий розділ в налаштуваннях. 

Як зазначено у дописі @Tech_Reve, новий розділ («Налаштування» — «Загальні» — «Про») в iOS 17 відображає скільки циклів заряджання пройшла ваша батарея, а також дату її виробництва та час першого використання.

Реліз iOS 17 — 10 нових функцій для Apple iPhone з «‎клавіатурою для лайки», плакатами контактів та новим режимом очікування

Попередні методи перевірки кількості циклів заряду батареї iPhone були неофіційними (через програми сторонніх розробників, як-от CoconutBattery для Mac) або складними, наприклад копіювання та вставлення аналітичних даних у Notes і пошук «last_value_CycleCount‎».

iPhone 15 самостійно «звітуватимуть‎» про кількість циклів акумулятора

Інформація про акумулятор — це доповнення нової опції в меню Battery Health & Charging, яка припиняє заряд смартфона, коли досягне 80%.

Перші огляди iPhone 15 / 15 Pro — USB-C та багато приємних оновлень, але нічого виняткового

Дописи
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
iPhone 15 самостійно «звітуватимуть‎» про кількість циклів акумулятора
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Джерело: The Verge, Macrumors

Завантаження коментарів...

Нові тексти

Дописи
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Дописи
Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Дописи
Framework Laptop – модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати