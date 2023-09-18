Реліз iOS 17 — 10 нових функцій для Apple iPhone з клавіатурою для «‎лайки», плакатами контактів та новим режимом очікування

З 18 вересня iOS 17 можуть інсталювати усі смартфони Apple, починаючи з iPhone XS 2018 року або новішої версії. Пропонуємо розглянути 10 ключових функцій, які надійдуть одразу (додаткові, включно з AirDrop переказами через інтернет, з’являться протягом року).

StandBy

StandBy — це новий повноекранний режим перегляду, який надає зручну інформацію для перегляду на відстані, коли iPhone заряджається. Інтерфейс, який можна налаштувати, відображатиме годинники у різних стилях, календар, улюблені фотографії, прогноз погоди, елементи керування відтворенням музики, віджети тощо.

StandBy підтримує Live Activities, Siri, вхідні дзвінки та великі сповіщення. Ця функція також працює з постійно включеним дисплеєм iPhone 14 Pro.

Плакати для контактів

iOS 17 дозволить користувачам створити персоналізований плакат контакту, який з’являється під час вхідного телефонного дзвінка на iPhone. Плакат може містити фотографію або Memoji, шрифт і колір фону також можна налаштувати. Ця функція доступна у вбудованому додатку «Телефон», а також буде доступна для програм для викликів сторонніх розробників.

NameDrop

NameDrop дозволяє користувачам легко обмінюватися контактною інформацією, наблизивши свої iPhone один до одного. Обидва власники смартфонів можуть вибрати конкретні номери телефонів або адреси електронної пошти, якими вони хотіли б поділитися, а також можуть поділитися своїми плакатами для контактів.

Live Voicemail

Функція Live Voicemail забезпечує на екрані розшифровку голосового повідомлення в режимі реального часу. Прийняти дзвінок можна, поки абонент залишає своє повідомлення.

Apple заявляє, що дзвінки, які оператори ідентифікують як спам, не транскрибуються і натомість миттєво відхиляються.

Відповідь свайпом в iMessage

У програмі «Повідомлення» користувачі тепер можуть провести пальцем праворуч по будь-якому повідомленню, щоб надіслати вбудовану відповідь.

Інтерактивні віджети

Інтерактивні віджети тепер доступні на iPhone на головному екрані, екрані блокування та у новому режимі очікування. Apple навела кілька прикладів того, для чого можна використовувати інтерактивні віджети, включаючи позначення нагадування як виконаного, відтворення або призупинення пісні чи подкасту та керування аксесуарами в додатку Home.

Віджети головного екрана досі мали обмежену функціональність, оскільки Apple не дозволяла розробникам включати прокручування, кнопки чи анімацію.

Покращене автовиправлення

Apple каже, що iOS 17 використовує найсучаснішу мовну модель для передбачення слів, яка значно покращить автовиправлення на iPhone. Під час введення тексту помилки виправлятимуться з більшою точністю, а користувачі отримуватимуть інтелектуальні текстові рекомендації під час введення (додати їх можна, натиснувши на пробіл).

Оновлений дизайн автовиправлення в iOS 17 коротко підкреслює виправлене слово — дію можна скасувати, просто торкнувшись його (це полегшить введення сленгових чи інших невідомих системі слів, або навіть лайки). Система також з часом вивчатиме звички користувача й уникатиме деяких виправлень.

Карти у режимі офлайн

Apple Maps наздоганяють ключову функцію Google Maps в iOS 17 із можливістю завантажувати карти для використання в автономному режимі.

Apple каже, що користувачі можуть завантажити певну точку карти та отримати доступ до покрокової навігації, переглянути приблизний час прибуття, знайти місця тощо, коли iPhone не під’єднано до стільникової мережі чи мережі Wi-Fi.

Панель стікерів

Нова панель стікерів в iOS 17 надає доступ до всіх стікерів, включаючи Live Stickers, Emoji, Memoji та набори стікерів iMessage в одному місці. Живі наклейки можна створити, торкнувшись і утримуючи об’єкт на фотографії, наприклад кота чи собаку.

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Просто «Siri‎»

Apple спростила голосову команду для виклику Siri на iPhone та інших пристроях Apple, включаючи iPad, Mac, HomePod і новітні AirPods Pro. Замість «Hey Siri» користувачі тепер можуть просто сказати «Siri», щоб активувати голосового помічника, і можуть видавати кілька команд поспіль, не повторюючи «Siri».

Додаткові функції

Кілька цікавих функцій надійдуть «пізніше цього року» як частина майбутнього оновлення, наприклад iOS 17.1 або iOS 17.2 — це зокрема програма для журналу спогадів (з фото, аудіо, текстом тощо), спільні списки відтворення для Apple Music та AirDrop перекази через Інтернет.