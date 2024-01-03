Apple представить iPhone 16 наступної осені. Як очікується, буде чотири нові моделі, які стануть прямими наступниками лінійки iPhone 15. Однак у аналітичній записці Barclays повідомляється, що нові моделі не матимуть нічого виняткового, через що Apple може зіткнутися зі спадом продажів у 2024 році.

Цінник на акції Apple знизився з $161 до $160, що не є великою різницею, про яку йдеться в новій аналітичній записці Barclays, але додаткова інформація свідчить про те, що компанія може мати деякі труднощі протягом 2024 року, передає Wccftech. Кажуть, що її основний генератор доходів, iPhone, переживає спад продажів, а iPhone 16 не запропонує жодних переконливих оновлень, які б виправдовували оновлення.

Це доволі дивно, бо Apple зазвичай працює над тим, щоб маркетологам було що прорекламувати та пояснити, чому користувачам потрібен новий iPhone. І згідно витоків, цей рік не повинен бути виключенням. Можливо Barclays має на увазі, що користувачі не сприймуть «нововведення» серйозно.