iPhone SE 4 використовуватиме старі OLED-панелі iPhone 13, але з гіршими характеристиками

Майбутній «бюджетний» смартфон Apple iPhone SE 4 отримає дисплей, що відстає від сучасних пристроїв на кілька поколінь. Фактично Apple вирішила повторно використати OLED-панель від iPhone 13. А щоб зменшити витрати на виробництво, компанія додатково знизить технічні характеристики дисплея.

За право постачання дисплеїв для майбутнього смартфона сперечалися Samsung та BOE. Переможцем в цій боротьбі виявилася китайська компанія, яка погодилася на пропозицію Apple постачати OLED панелі за ціною $25. Samsung не змогла прийняти такі умови, ймовірно, через незначну маржу. BOE постачатиме 20 млн одиниць OLED-панелей. LG буде додано в якості другого постачальника дисплеїв iPhone SE 4. Європейський виробник дисплеїв Tianma також намагався стати постачальником панелей для iPhone SE 4, але малоймовірно, що його додадуть до ланцюжка поставок.

Зазначається, що Apple знизить характеристики дисплея, щоб зменшити витрати на виробництво iPhone SE 4. Це може означати, що на додаток до відсутності підтримки ProMotion, екран «бюджетного» iPhone також може забезпечувати менш точну передачу кольорів та мати нижчу загальну яскравість.

Раніше повідомлялося, що масове виробництво недорогої моделі почнеться в жовтні, але фактичний запуск, ймовірно, відбудеться на початку 2025 року. Її ціна наразі невідома.

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Джерело: wccftech