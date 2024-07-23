iPhone SE 4 отримає OLED дисплей, чип A18 та інші покращення – ціна буде вищою

Інсайдер Ice Universe поділився відомостями про майбутній смартфон Apple iPhone SE 4. За його словами, пристрій отримає чимало суттєвих оновлень у порівнянні з нинішньою моделлю.

Очікується, iPhone SE 4 матиме систему біометричної ідентифікації Face ID та провідний інтерфейс підключення USB-C. Це значно відрізнятиме новинку від моделі поточного покоління, яка має сенсор Touch ID в кнопці Home та пропріє тарний роз’єм Lightning. Apple поступово відмовляється від нього на користь універсального рішення USB-C, і невдовзі ці зміни також торкнуться бюджетної версії смартфона.

Новий Apple iPhone SE 4 стане більшим. Повідомляється, що дисплей пристрою збільшиться з 4,7 дюйма до 6,06 дюйма і вперше матиме OLED-панель. Очікується, що iPhone SE четвертого покоління також матиме процесор A18, як у лінійці iPhone 16, та 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5. Серед іншого наступному бюджетному смартфону від Apple пророкують алюмінієвий корпус та одиночну задню камеру на базу 48-мегапіксельного сенсора.

Очікується, що Apple випустить смартфон iPhone SE 4 в наступному році ─ в проміжок часі від березня до травня. Його ціна, ймовірно, становитиме від $499 до $549. Це значно дорожче за поточну версію iPhone SE, представлену в березні 2022 року, ціна якої починається від $429.

Джерело: macrumors

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