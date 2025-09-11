Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з "вищими на 10% цінами"

Apple iPhone 17 Pro

9 вересня Apple презентувала лінійку iPhone 17 поряд з новими AirPods та Apple Watch — розповідаємо, коли пристрої будуть доступні для продажу в Україні й за якими цінами.

Все, що показали на презентації Apple

Коли стартують продажі в Україні?

Офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні є компанія “АСБІС”, де серед реселерів згадуються мережі Comfy, Алло, Rozetka, Фокстрот та ін. За їхніми даними, продажі нових iPhone 17 в нас стартують 26-27 вересня, на тиждень пізніше за США.

Передзамовлення планують запустити 19 вересня.

Водночас деякі менші продавці, такі як Yabluka, “Ябко” та “Техно Їжак”, вже пропонують передзамовлення (жодного немає у переліку офіційних реселерів на сайті “АСБІС”). До прикладу, Estore відкрив передзамовлення одразу після презентації, оприлюднивши цінники, які активно ширяться в мережі: від 50 000 до 119 999 грн, залежно від моделі.

Скільки коштуватимуть “офіційні” iPhone 17 в Україні?

Вартість нової лінійки смартфонів Apple стартує від $799-1199, залежно від моделі та обсягу пам’яті. Цікаво, що цьогоріч компанія вперше з 2017-го підвищила стартову ціну iPhone Pro, одразу на $100.

Згідно з пресслужбою “Фокстрот”, українські ціни будуть аналогічними до цін Східної та Центральної Європи, тобто “на 10% вищими” за попередні моделі — через інфляцію. За оцінками Forbes, йдеться про суми у 52 000–78 100 грн залежно від моделі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Чи очікувати дефіциту нових iPhone?

В Comfy кажуть, що вже за традицією очікують дефіциту нової лінійки у перші 4-6 тижнів після старту продажів. Особливо, це стосується моделей Pro, які з року в рік лишаються найпопулярнішими у вподобаннях українців.

Серед заявок, які лишили клієнти Comfy в перші 12 годин після презентації, 90% припадають на Pro-серію (а з них 70% — на Pro Max). Половина запитів, як не дивно, оформлена на iPhone в кольорі Cosmic Orange.

Джерело: Forbes Україна