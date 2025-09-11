Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з "вищими на 10% цінами"

9 вересня Apple презентувала лінійку iPhone 17 поряд з новими AirPods та Apple Watch — розповідаємо, коли пристрої будуть доступні для продажу в Україні й за якими цінами.
Все, що показали на презентації Apple
- Apple iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
- Apple iPhone Air: з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 від $999
- Apple iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
- Apple Watch Ultra 3: супутниковий зв’язок, більший екран і до 42 годин автономної роботи за $799
- Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
- Apple AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий”переклад за $249
Коли стартують продажі в Україні?
Офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні є компанія “АСБІС”, де серед реселерів згадуються мережі Comfy, Алло, Rozetka, Фокстрот та ін. За їхніми даними, продажі нових iPhone 17 в нас стартують 26-27 вересня, на тиждень пізніше за США.
Передзамовлення планують запустити 19 вересня.
Водночас деякі менші продавці, такі як Yabluka, “Ябко” та “Техно Їжак”, вже пропонують передзамовлення (жодного немає у переліку офіційних реселерів на сайті “АСБІС”). До прикладу, Estore відкрив передзамовлення одразу після презентації, оприлюднивши цінники, які активно ширяться в мережі: від 50 000 до 119 999 грн, залежно від моделі.
Скільки коштуватимуть “офіційні” iPhone 17 в Україні?
Вартість нової лінійки смартфонів Apple стартує від $799-1199, залежно від моделі та обсягу пам’яті. Цікаво, що цьогоріч компанія вперше з 2017-го підвищила стартову ціну iPhone Pro, одразу на $100.
Згідно з пресслужбою “Фокстрот”, українські ціни будуть аналогічними до цін Східної та Центральної Європи, тобто “на 10% вищими” за попередні моделі — через інфляцію. За оцінками Forbes, йдеться про суми у 52 000–78 100 грн залежно від моделі.
Чи очікувати дефіциту нових iPhone?
В Comfy кажуть, що вже за традицією очікують дефіциту нової лінійки у перші 4-6 тижнів після старту продажів. Особливо, це стосується моделей Pro, які з року в рік лишаються найпопулярнішими у вподобаннях українців.
Серед заявок, які лишили клієнти Comfy в перші 12 годин після презентації, 90% припадають на Pro-серію (а з них 70% — на Pro Max). Половина запитів, як не дивно, оформлена на iPhone в кольорі Cosmic Orange.
Джерело: Forbes Україна
