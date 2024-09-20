Maxus eTerron 9: перший електричний пікап з повним приводом у Європі

Китайський автовиробник Maxus випустив перший у Європі електричний пікап з повним приводом, випередивши на ринку Toyota, Ford та кількох інших. Новий Maxus eTerron 9 трохи більший за Ford Ranger і має довжину 5,5 метра.

Maxus має європейське коріння. Спочатку компанія була підпорядкована британському виробнику фургонів LDV Group, та згодом у 2010 році його викупила китайська компанія SAIC Motor.

Maxus eTerron 9 оснащений двома електродвигунами (125 кВт/170 к.с. спереду та 200 кВт/272 к.с. ззаду) й має загальну потужність 325 кВт (442 к.с.). Він може перевозити 620 кг корисного навантаження та здатен буксирувати причіп вагою до 3500 кг.

З LFP акумулятором місткістю 102 кВтгод Maxus eTerron 9 має запас ходу до 430 км (за циклом WLTP). Його можна зарядити від 20% до 80% приблизно за 40 хвилин на швидких зарядних станціях потужністю до 115 кВт. Maxus зазначила, що оптимізована система вентиляції та конструкція акумулятора покращують запас ходу на 18% у холодну погоду порівняно з іншими електромобілями на ринку.

Електричний пікап також має двонаправлену зарядку для живлення робочих місць, туристичного спорядження, інструментів або іншої зовнішньої електроніки.

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Комплектна система All-Terrain System (ATS) розблоковує шість режимів водіння: звичайний, бруд, пісок та інші для точного налаштування водіння користувача.

Перший електричний пікап в Європі можна буде замовити у жовтні, а постачання розпочнеться у січні 2025 року. Ціна Maxus eTerron 9 поки не називається. Очікується, що вона буде трохи вищою за вартість моделі T90EV, яка продається у Великій Британії за £49950 ($66300).

Джерело: electrek