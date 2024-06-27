Інвестор і підприємець Михайло Пацан скинув шахраям 1 біткоїн, оскільки повірив в те, що гроші в нього просить його діловий партнер.

Незвичайною історією поділився dev.ua.

-$72 000 за вечір

За словами Михайла, пару тижнів тому він ввечері переписувався у Telegram зі своїм партнером по бізнесу і вони обговорювали біткоїн, який досяг на той момент вартості у близько $72 000, та доречність його продажу.

Михайло на той момент знаходився у США, його партнер — в Україні. Наступного дня пообіді Михайло отримав від партнера чергове голосове повідомлення, як вони зазвичай і спілкувались, де той питав його, чи продав той біткоїн. Вони обмінялись ще кількома повідомленнями, одним з яких від партнера Михайла стало наступне: «Я стою у банку, скинь мені один біток»

Михайло повідомив, що у них з партнером було нормою при спілкуванні отримати такі питання щодо коштів, але він все ж таки перетелефонував партнеру.

«Я йому телефоную, тому що виникли певні питання: по-перше в мене було трохи менше, ніж біткоїн, по-друге — з якого дива йому треба від мене біток. В мене також логіка спрацювала, соціальна інженерія і все таке інше, тож я зателефонував, правда в Telegram», — згадує Михайло.

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Його партнер скинув дзвінок і надіслав натомість голосове повідомлення, що він начебто знаходиться в банку, не може говорити зараз і перетелефонує приблизно за 40 хвилин. При цьому, за словами Михайла, стилістика розмови, як і голос, були повністю схожі на його партнера.

Через 20-30 хвилин партнер знову вийшов на звʼязок, але не перетелефонував, а скинув відео-повідомлення, в якому казав, що ось — це точно я, а не штучний інтелект. Це повідомлення переконало Михайла і він скинув те, що просив партнер. На питання, коли той зможе повернути кошти, партнер відповів — завтра об 11-й годині.

Отже, як розповідає Михайло, на вчора ніхто йому ці кошти не повернув. Як виявилось — його партнером став, ймовірно, штучний інтелект. А точніше, зловмисники, які за допомогою ШІ-інструментів виманили в нього кошти.

Підсумки втрат

На наступний день, коли Михайло звʼязався з партнером, виявилось, що Telegram-акаунт останнього зламали і написали при цьому ще багатьом контактам з аналогічними проханнями скинути коштів, але різними сумами, підлаштовуючись під співбесідника. За підрахунками Михайла та його партнера, тільки з близького круга людей за годину зловмисникам перекинули близько $500 000.

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