Канада вводить мито у 100% на китайські електромобілі — напередодні виходу BYD на місцевий ринок

Канада слідує за прикладом США та Європи й вводить мито у 100% на імпортовані з Китаю електромобілі, аби захистити виробників вітчизняних авто від напливу дешевих конкурентів.
Цікаво, що обмеження збігається з виходом найбільшого китайського виробника на канадський ринок. BYD вже забезпечив сильну присутність у Мексиці та планує вийти до Північної Америки — і хоча офіційних оголошень не було, Канада згадується у заявці виробника до регуляторів.
BYD Canada нібито вже веде переговори з представниками уряду та висловлює зацікавленість у відкритті дилерських центрів по всій країні.
Нові тарифи у 100% набудуть чинності 1 жовтня 2024 року і поширяться на широкий спектр електричних авто та гібридів, включно з легковим транспортом, автобусами та вантажівками. Водночас новина не надто приємна саме для Tesla, яка поки є основним автовиробником, що продає китайські електромобілі в Канаді, тоді як решта ще можуть переглянути свої плани.
Імпорт електромобілів з Китаю до Канади у 2023 році зріс на 460% до 44 356 одиниць порівняно з аналогічним періодом торік, коли Tesla почала доставляти електромобілі, виготовлені в Шанхаї.
«Що важливо, ми робимо це узгоджено та паралельно з економіками інших країн світу», — сказав Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок «актом політичної домінації», додавши, що країна проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ).
«Китай закликає Канаду поважати об’єктивні факти, дотримуватися правил СОТ, негайно виправити свою помилкову практику та утримуватися від політизації економічних і торгових питань».
Китай є другим за величиною торговим партнером Канади, хоча все ще значно відстає від США.
Раніше мито у 38% на китайські електромобілі ввів ЄС (зі спецумовами для Tesla), тоді як США, як і Канада, з вересня запровадять 100% тариф.
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Джерело: arenaev
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