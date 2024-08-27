Канада вводить мито у 100% на китайські електромобілі — напередодні виходу BYD на місцевий ринок

Канада слідує за прикладом США та Європи й вводить мито у 100% на імпортовані з Китаю електромобілі, аби захистити виробників вітчизняних авто від напливу дешевих конкурентів.

Цікаво, що обмеження збігається з виходом найбільшого китайського виробника на канадський ринок. BYD вже забезпечив сильну присутність у Мексиці та планує вийти до Північної Америки — і хоча офіційних оголошень не було, Канада згадується у заявці виробника до регуляторів.

BYD Canada нібито вже веде переговори з представниками уряду та висловлює зацікавленість у відкритті дилерських центрів по всій країні.

Нові тарифи у 100% набудуть чинності 1 жовтня 2024 року і поширяться на широкий спектр електричних авто та гібридів, включно з легковим транспортом, автобусами та вантажівками. Водночас новина не надто приємна саме для Tesla, яка поки є основним автовиробником, що продає китайські електромобілі в Канаді, тоді як решта ще можуть переглянути свої плани.

Імпорт електромобілів з Китаю до Канади у 2023 році зріс на 460% до 44 356 одиниць порівняно з аналогічним періодом торік, коли Tesla почала доставляти електромобілі, виготовлені в Шанхаї.

«Що важливо, ми робимо це узгоджено та паралельно з економіками інших країн світу», — сказав Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок «актом політичної домінації», додавши, що країна проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ).

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«Китай закликає Канаду поважати об’єктивні факти, дотримуватися правил СОТ, негайно виправити свою помилкову практику та утримуватися від політизації економічних і торгових питань».

Китай є другим за величиною торговим партнером Канади, хоча все ще значно відстає від США.

Раніше мито у 38% на китайські електромобілі ввів ЄС (зі спецумовами для Tesla), тоді як США, як і Канада, з вересня запровадять 100% тариф.

Джерело: arenaev