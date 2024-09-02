Айтівець розповів, як ейчари Apple змусили його пройти 13 співбесід, щоб врешті… відмовити

Досвідчений продакт-менеджер поділився своїм негативним досвідом проходження співбесіди в Apple.

Кандидат, який має 7 років досвіду роботи в галузі, повідомив у соцмережі Teamblind, що йому довелося пройти 13 окремих інтерв’ю, кожне з яких тривало годину. Крім того, він мусив летіти до головного офісу Apple в Купертіно, Каліфорнія, що додало додаткових витрат часу та коштів.

Найбільше розчарування викликала відсутність конструктивного зворотного зв’язку після завершення процесу. За словами кандидата, ні рекрутер, ні менеджер з найму не змогли надати йому інформацію про те, що він міг би покращити, або пояснити, чому він не підходить. Натомість він отримав лише загальну відповідь:

«Ви дуже добре впоралися, команді ви сподобалися, але ми не будемо продовжувати процес».

Кандидат, який розраховував на загальну компенсацію у розмірі $400 000, назвав весь процес «марною тратою часу».

Історія викликала жваве обговорення в мережі, де багато користувачів поділилися схожим досвідом співбесід у великих технологічних компаніях.

«Apple зробила те саме з моїм близьким другом, а потім приблизно через 2 місяці зв’язалася для ще одного набору співбесід на подібну посаду».

«Так, звучить правдоподібно. Ми НАСТІЛЬКИ ПОГАНО справляємося з наймом».

«Вони роблять так:

Проводять співбесіди з купою кандидатів одночасно. Знаходять найкращого і дають цій людині пропозицію. Якщо ця людина приймає пропозицію, вони повідомляють вас і закривають процес. Якщо ні, повертаються до пункту 2. Паршива частина в тому, що вони ігнорують кандидатів, яких не обрали, доки не знайдуть того, хто погодиться. Тижні ігнорування».

«Один з моїх найгірших досвідів співбесіди був саме в Apple. Не дивуюся».

Нагадаємо, нещодавно один зі старших технічних спеціалістів Amazon похизувався у соцмережах, що йому вдалося заробляти великі кошти й майже нічого не робити в компанії.