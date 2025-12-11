Казкова вдача: американець придбав ПК з NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 та Core i9-14900KF за $600

Фото: uneektnt, Reddit

Під час дефіциту лише оперативна пам’ять цього ПК коштує понад $600, а у ньому ще є непогана ігрова відеокарта NVIDIA та найпотужніший споживацький процесор Intel.

В це важко повірити, але користувач uneektnt надав фото комп’ютера з цінником в Reddit. На ньому зазначено $750, що теж дуже непогано, але автор допису повідомляє, що на ПК була знижка.Це не якась занедбана система: можна побачити прозорий білий корпус з вентиляторами та відділенням блоку живлення, систему рідинного охолодження на процесорі та відеокарту виробництва Zotac.

Другий скриншот демонструє BIOS. Системна інформація на ньому розповідає про два модулі оперативної пам’яті TeamGroup 32 DDR5-6000 — майже недосяжна мрія сьогоднішніх геймерів, такий комплект коштує дорожче PlayStation 5. Також вказаний процесор Intel Core i9-14900KF, котрий можна вважати найпотужнішим чипом виробника для звичайних користувачів — поточне покоління так і не перевершило його.

Вартість лише пам’яті комп’ютера зараз наближається до $700 (до дефіциту вона становила близько $200). Tom’s Hardware та PC Part Picker підрахували реальну вартість ПК у США у понад $2500, зокрема, найдешевша відеокарта RTX 4070 Ti Super зараз там коштує $979 (вони теж здорожчали). Але навіть без збільшення вартості основних компонентів останнім часом, це все одно було б дуже вигідне придбання.

Загалом ціни на американських розпродажах бувають далекими від реальної ринкової вартості пристроїв. Нещодавно ITC.ua писав про відеокарту RTX 5090 за $1400, потім були повідомлення й про більші знижки.