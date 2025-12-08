Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював

"Страшні" дефекти, через які Zotac відмовила у відшкодуванні RTX 5070 Ti / Reddit, I_Main_TwistedFate

Власник відеокарти RTX 5070 Ti виробництва Zotac через три місяці використання помітив дивний шум вентилятора і забажав повернути її. Виробник відмовив через “дефекти плати”, характер яких можна бачити на фото.

Користувач RTX 5070 Ti експлуатував її протягом трьох місяців, доки система охолодження не почала видавати дивні звуки. Підозрюючи несправність підшипника, він звернувся до Zotac за поверненням коштів. Відповідь не тільки розчарувала його, але й містила пропозицію, яку він вважає “найбільшою зрадою прямо в обличчя, яку я коли-небудь бачив”.

Геймер отримав схвалення процедури повернення коштів від виробника (RMA), ретельно упакував відеокарту та “витратив $40, щоб доставити його в інший кінець Сполучених Штатів”. Коли карта потрапила до Zotac, компанія відмовила у повернення коштів через “пошкодження”. На фото можна бачити невелике зношення та потертість на роз’ємі PCIe, котрі, ймовірно, спричинені спробами вставити карту у слот або витягнути її

“Уявіть собі, що ви купили нову машину, і двигун зламався, але вони відмовляють у гарантії, бо побачили невелику вм’ятину на дверях”, — влучно прокоментував I_Main_TwistedFate свою пригоду в Reddit.

За свідченням власника, він один раз вийняв відеокарту, щоб відправити її. Вочевидь, до того він вставляв її у ПК один раз. При цьому Zotac визнала, що контакти не пошкоджені і відеокарта працює. Також причиною відмови у ремонті стало те, що компанія… просто фізично нездатна відремонтувати відеокарту.

“Щойно Zotac повідомили мені, що мій RMA відхилено, і вони навіть не відремонтують її безплатно через “обмежені інструменти, які у нас є”, що б це, чорт забирай, не означало. Я б порадив усім, хто хоче придбати відеокарту Zotac, купувати її у більшої компанії, яка “має інструменти”, бо, вочевидь, їх немає у Zotac”, — пише користувач.

Під час “другої частини кошмару з RMA та Zotac” власник отримав від менеджера ще більш дивну пропозицію, через яку “втратив дар мови та слова”. Представник компаній запропонував повернути відеокарту як є або ж знищити її коштом фірми без відшкодування вартості. Користувач серйозно занепокоєний такою пропозицією та побоюється, що через можливість подібного розвитку подій в нього є обмаль часу на подальші кроки. Він не виключає звернення до суду як останній варіант розв’язання проблеми.

Це не перша пригода з відеокартою Zotac, про яку писав ITC: раніше одна з RTX 5090 спалахнула під час гри у Battlefield 6. Цікаво, що на відміну від інших випадків, перегорів не кабель чи роз’єм, а система живлення на самій платі — не повідомлялося, як був врегульований цей випадок. Прикладом максимально лояльного ставлення до відшкодування проблем з відеокартами користувачам може бути сама NVIDIA. Раніше компанія компенсувала RTX 5090 FE, котра явно постраждала від дій користувача під час заміни системи охолодження, а потім — RTX Pro 6000 за $10 000, котра зламалася під час транспортування у корпусі ПК.