Кевін Спейсі в інтерв’ю Такеру Карлсону: «‎Netflix існує завдяки мені»

Актор після трирічної перерви повернувся на YouTube, щоб привітати фанатів із Різдвом — на цей раз в образі Френка Андервуда із «‎Карткового будинка», який дає інтерв’ю Такеру Карлсону.

У семихвилинному ролику Спейсі (з характерним акцентом Андервуда) сказав Карлсону, що вірить в те, що «Netflix існує завдяки йому», посилаючись на серіал «‎Картковий будинок», який приніс ранній успіх стримінговій платформі.

«Я поставив їх на карту, а вони спробували мене закопати‎», — сказав Спейсі й назвав «‎дивним» рішення Netflix, який розірвав з ним зв’язки «‎лише через звинувачення».

Спейсі звільнили з проєкту у 2017-му після численних звинувачень у сексуальному насильстві. Зрештою у липні 2023-го суд присяжних у Великій Британії визнав актора невинним за усіма 12 обвинуваченнями. У 2022-му Кевін виграв цивільний позов на $40 млн від актора Ентоні Реппа, який звинуватив Спейсі в «розбещенні та сексуальних образах», вчинених у 1986 році.

Інша тема, яку зачепили учасники розмови — традиційні медіа. Такера Карлсона, який відомий своєю проросійською позицією, у квітні 2023-го звільнили з Fox. Під час бесіди Спейсі запропонував попрацювати ведучому у вигаданій компанії Андервуда, а Такер спитав актора, чи вважає він, що традиційні медіа відповідальні за те, що з ним сталося.

«Старанність традиційних медіа виявилася такою, що вони просто вирізають і вставляють те, що каже якесь «довірене джерело», — сказав Спейсі.

Карлсон також запитав, коли Спейсі (чи Андервуд?) повернеться до роботи, а той відповів, що нинішнє відео стало стартом цього.

«‎Я гратиму будь-яку роль, яку захоче публіка», — сказав Спейсі.

Джерело: Business Insider