Проросійський ведучий Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тепер вестиме шоу у Twitter — Ілон Маск стримано дистанціювався від нього

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, відомий своїми симпатіями до росії та путіна, анонсував запуск нової версії свого шоу у Twitter. На жаль, тележурналіст користується великою популярністю – відео анонсу набрало понад 80 млн переглядів.

Ілон Маск поспішив заявити, що не укладав жодних угод з Карлсоном, але вітає на платформі людей із різними політичними поглядами. Маск зараз намагається переконати журналістів та інших творців контенту публікувати його ексклюзивно у Twitter. У своєму повідомленні Маск зазначив, що будь-яка інформація, яка може оминути, буде відповідним чином позначена – і Карлсон не є винятком.

On this platform, unlike the one-way street of broadcast, people are able to interact, critique and refute whatever he or anyone may say.

And, of course, anything misleading will get @CommunityNotes.

I also want to be clear that we have not signed a deal of any kind…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023