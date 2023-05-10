Проросійський ведучий Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тепер вестиме шоу у Twitter — Ілон Маск стримано дистанціювався від нього

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, відомий своїми симпатіями до росії та путіна, анонсував запуск нової версії свого шоу у Twitter. На жаль, тележурналіст користується великою популярністю – відео анонсу набрало понад 80 млн переглядів.

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У своєму відео ексведучий Fox фактично розрекламував Twitter: «Дивно, але на сьогодні залишилося не так багато платформ, де дозволено свободу слова. Останній великий [ресурс], що залишився у світі, – єдиний – це Twitter. … Це не упереджений сайт. Тут можна [публікуватися] всім. І ми вважаємо, що це добре».

Ілон Маск поспішив заявити, що не укладав жодних угод з Карлсоном, але вітає на платформі людей із різними політичними поглядами. Маск зараз намагається переконати журналістів та інших творців контенту публікувати його ексклюзивно у Twitter. У своєму повідомленні Маск зазначив, що будь-яка інформація, яка може оминути, буде відповідним чином позначена – і Карлсон не є винятком.

On this platform, unlike the one-way street of broadcast, people are able to interact, critique and refute whatever he or anyone may say. And, of course, anything misleading will get @CommunityNotes. I also want to be clear that we have not signed a deal of any kind… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

«На цій платформі, на відміну від вулиці з одностороннім рухом, люди можуть взаємодіяти, критикувати та спростовувати все, що він чи хтось може сказати. Я також хочу прояснити, що ми не підписували жодних угод. Такер підпорядковується тим самим правилам і винагородам, що й всі творці контенту. Я сподіваюся, що багато інших, особливо лівих, також вирішать стати творцями контенту на цій платформі». Курс Fullstack Web Development Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не знайдеш роботу 😉 Запишіть мене на курси

Особистий сайт Карлсона сповіщає: «Такер повертається». На головній сторінці він зображений у картатій сорочці з рушницею в руці.

Такер Карлсон заявив про готовність відмовитися від грошей, які телеканал заборгував йому через розрив контракту. Хитрість полягає в тому, що це дозволить ведучому уникнути заборони публікації до 2024 року у зв’язку з угодою про неконкуренцію. Наразі адвокат журналіста веде суперечку із Fox News про умови розірвання договору. Врегулювання заборони на конкуренцію дозволило б йому публікуватись у Twitter.

Джерело: The Washington Post