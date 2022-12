Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону

Супутниковим інтернетом Starlink користуються 1 000 000 людей по всьому світу. Послуга нині доступна на усіх 7 континентах: майже на всій території США, у більшості країн Європи та Нової Зеландії, а також частково у Бразилії, Аргентині, Австралії та навіть Антарктиді.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA

