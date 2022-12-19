Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону

Супутниковим інтернетом Starlink користуються 1 000 000 людей по всьому світу. Послуга нині доступна на усіх 7 континентах: майже на всій території США, у більшості країн Європи та Нової Зеландії, а також частково у Бразилії, Аргентині, Австралії та навіть Антарктиді.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2022

SpaceX продовжує активно нарощувати супутникове угруповання Starlink. Останній запуск відбувся днями — 18 грудня Ілон Маск повідомив, що за останні 36 годин Falcon 9 відправила на орбіту понад 100 супутників.

Congrats to SpaceX Team on 3 perfect orbital launches within 36 hours!!! — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

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Разом з тим збільшуються можливості застосування Starlink. Компанія запустила послугу для автофургонів ще у травні, а в липні Маск і компанія оголосили про Starlink Maritime для човнів, кораблів та яхт. У вересні Starlink заявила, що хоче розмістити свій інтернет-сервіс у сільських шкільних автобусах, щоб діти могли виконувати домашнє завдання дорогою на навчання. Раніше SpaceX також оголосила, що запустить Starlink Aviation у 2023 році. Послуга надасть інтернет зі швидкістю до 350 Мбіт/с для кожного літака, що дозволить пасажирам запускати онлайн-ігри, відвідувати соцмережі та здійснювати відеодзвінки — те, що раніше вважалося неможливим під час польотів.

Україна приєдналася до когорти клієнтів Starlink у березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення росії. На початку війни термінали стали важливим джерелом зв’язку ЗСУ, також національні оператори використовували їх для повернення зв’язку на деокуповані території.

Через останні атаки росії на енергосистему України, супутниковий інтернет Starlink активно почали використовувати бізнеси та домогосподарства. З початку грудня українці завезли на території країни 1310 Starlink, 98% з них заїхало на пільгових умовах із застосуванням нульового ПДВ/мита (1278 штук). І це попри суттєве подорожчання як обладнання, так і абонплати — ціна комплекту зросла з $600 до $700, а вартість місячна абонплата з $60 до $75.