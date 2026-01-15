Кількість переглядів криптоконтенту на YouTube впала до найнижчого рівня за 5 років

Новини Крипто 15.01.2026 comment views icon

Перегляди криптовалютного контенту на YouTube опустилися до найнижчого рівня з початку 2021 року після різкого спаду протягом останніх трьох місяців. Падіння інтересу фіксується не лише на YouTube, а по всій криптомедійній екосистемі, що аналітики розцінюють як ознаку ведмежої фази ринку.

Очікування відновлення аудиторії пов’язують із наступним ринковим циклом, але не раніше 2027 року. Минулої неділі засновник ITC Crypto Бенджамін Коуен опублікував 30-денну ковзну середню переглядів на різних криптовалютних YouTube-каналах, звернувши увагу на падіння.

“Справа не лише в X та зміні алгоритмів. Падіння охопило всі платформи й має помітне локальне зниження щонайменше з жовтня”, — зазначив з цього приводу криптоютубер Tom Crown.

Тенденція також підкріплює тезу про те, що цього ринкового циклу саме інституційні інвестори рухали ринок, тоді як роздрібні учасники відійшли на другий план. Аналітики зазначають, що зниження переглядів криптоконтенту зазвичай збігається із завершенням активної фази ринку. В такі періоди інформаційна увага мінімальна, але саме тоді часто формується основа для наступного зростання інтересу.

“Насправді це був “ведмежий ринок” ще з 2021 року, оскільки ми так і не наблизилися навіть близько до тих максимумів. Це буквально ведмежі рівні соціального інтересу”, — заявив біткоїн-інвестор Polaris XBT.

Частина колишньої криптоаудиторії, за оцінками експертів, змістила фокус на макроекономічні теми, дорогоцінні метали та активи з реальною дохідністю. У 2025 році біткоїн показав негативну динаміку на рівні –7%, тоді як золото, паладій і родій продемонстрували кращі результати.

Дані: Х

Автор YouTube-контенту Jesus Martinez підтримав цю думку, зазначивши, що він розвивав свій канал з початку 2022 року, але ніщо навіть близько не наблизилося до кількох відео, зроблених на піку 2021 року. Тікток-креатор Cloud9 Markets заявив, що це також може бути пов’язано з великою кількістю шахрайств і схем pump and dump із скам-альткоїнами. Роздрібні інвестори втомилися від того, що їх постійно “зносять”.

“Ймовірно, вони переорієнтувалися на дорогоцінні метали та макроекономіку. Людям потрібні прибутки, а не історії про те, коли ці прибутки можуть з’явитися. 2025 рік був важким. Прибутковість BTC склала –7%, тоді як паладій, родій, кобальт, срібло та золото показали кращі результати”, — зауважив керівник відділу соціальних мереж Cointelegraph Марк Шон Браун.

Втім, не всі сигнали негативні. За даними ончейн-аналітичної платформи Santiment, соціальні настрої щодо біткоїна очевидно стають дедалі позитивнішими, або принаймні кровотеча показала помірні ознаки розвороту. Платформа також зазначила, що рівень $90 000 є ключовим для збереження позитивних настроїв серед роздрібних інвесторів. Водночас соціальні настрої щодо Ether (ETH) на рівні $3 110 виглядають розпорошеними та наразі не демонструють жодних послідовних трендів.

Джерело: X

