Кнопка «Не подобається» на YouTube працює неефективно, прибираючи з рекомендацій лише 12% небажаних відео – Mozilla Foundation

Нове дослідження Mozilla Foundation припускає, що користувачі, котрі натискають кнопку “Не подобається” під відео на YouTube, лише марнують свій час.

У дослідженні були використані дані 22722 користувачів, котрі встановили розширення браузера Mozilla RegretsReporter, дії яких відстежувалися в період з грудня 2021 до червня 2022 року. Дослідники проаналізували понад півмільярда рекомендацій YouTube, що були зроблені після того, як користувачі натиснули на один із інструментів негативного зворотного зв’язку YouTube – “Не подобається” або “Не рекомендувати канал”.

Різні кнопки мали різний вплив на можливість того, що у майбутньому буде рекомендований аналогічний контент. За даними Mozilla, натискання кнопки “Не рекомендувати канал” приховує 43% небажаних рекомендацій, тоді як кнопка “Не подобається” зупинить лише 12%.

«Ми виявили, що механізми контролю YouTube насправді здаються недостатніми для запобігання небажаним рекомендаціям», — говорить Бекка Рікс, старша наукова співробітниця Mozilla.

Розслідування Mozilla було викликано збільшенням кількості публічних коментарів YouTube щодо системи рекомендацій. «Вони багато говорили про такі показники, як добре проведений час або задоволення користувачів, але не про час перегляду, — каже Рікс. — Під час роботи над звітом про YouTube ми чули від людей, що вони не відчувають свого контролю над ситуацією».

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Реакція YouTube

В YouTube стверджують, що їхні системи працюють так, як повинні. Просто користувачі та дослідники не розуміють ідеї того, як негативні реакції працюють насправді.

«У звіті Mozilla не враховується, як насправді працюють наші системи», — відповіла представниця YouTube Єлена Ернандес. «Наші елементи управління не відфільтровують цілі теми або точки зору, тому що це може мати негативні наслідки для глядачів, наприклад, створювати ехо-камери».

Плутанина з приводу очікуваної та реальної функціональності даних, що вводяться користувачем, є ключовою темою другої частини дослідження Mozilla: наступного опитування приблизно однієї десятої частини тих, хто встановив розширення RegretsReporter та брав участь у дослідженні. Ті, з ким говорили в Mozilla, переважно казали, що для них цінне блокування конкретних відео або каналів, але вони сподівалися, що алгоритми YouTube оцінюватимуть реакції ширше.

Джерело: Wired