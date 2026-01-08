Новини Технології 08.01.2026 comment views icon

Коли вийде NVIDIA RTX 60: перші дані про релізне вікно та процесор

Андрій Русанов

Коли вийде NVIDIA RTX 60: перші дані про релізне вікно та процесор
Відеокарта RTX PRO 6000 96GB Blackwell / PNY, Depositphotos

NVIDIA RTX 60 базуватиметься на архітектурі Vera Rubin, котра приходить на заміну Blackwell у серверах ШІ наступного покоління. Вихід нових відеокарт може запізнитися.

Відомий інсайдер kopite7kimi стверджує в X, що NVIDIA використовуватиме чип на архітектурі Rubin у відеокартах серії RTX 60. Він наводить шаблон GR20x як основу для маркування процесорів майбутніх відеокарт. Фактично, раніше ніхто прямо не казав про те, яка сама архітектура ляже в основу нового покоління, але використання Rubin здавалася очевидним.

Якщо чутки правдиві, NVIDIA створюватиме щось нове виключно для своїх ігрових відеокарт наступного покоління. Компанія нечасто розділяє архітектури, але свого часу Volta так і не потрапила до GeForce GTX або RTX.

Раніше у чипах акселератора Rubin CPX виявили невикористані апаратні блоки, специфічні для графіки, попри те, що обчислювач був розроблений виключно для обробки робочих навантажень машинного навчання. Тоді йшлося про характеристики, котрі потенційно можуть підвищити продуктивність гіпотетичної 6090 на 30%. Як вважає Tom’s Hardware, у разі використання NVIDIA того самого техпроцесу 3 нм від TSMC для випуску чипів нових ігрових відеокарт, можна очікувати додаткового покращення продуктивності.

Того ж дня kopite7kimi заперечив, що чип, про який повідомлялося у вересні минулого року, не є основою RTX 60. Він уточнив його маркування, GR212, і що він не призначений для ігор.

Що ж до дати виходу, інсайдер повідомляє про другу половину 2027 року. Не уточнюється, йдеться про презентацію чи появу реальних відеокарт, але у разі останнього NVIDIA може представити новинки на початку року, з дещо відкладеним фізичним запуском.

