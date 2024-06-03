Комп’ютери з Snapdragon рекламував актор, який знімався в рекламі Apple Mac, а потім — ПК для Intel

В середині 2000-х років Apple запустила довгу серію популярних рекламних роликів, у яких актор Джон Годжман грав «ПК», а Джастін Лонг — «Mac». Відео стверджували, що ПК на базі Windows це погано, а Apple Mac — це добре. Однак у 2021 році Лонг з’явився в серії відео Intel, щоб продемонструвати перевагу ноутбуків на процесорах компанії над Mac.

Схоже, що Джастін Лонг ще раз змінив технічні вподобання. Наприкінці виступу Qualcomm на Computex 2024 голова компанії Крістіано Амон заявив, що багато людей уже почали попередньо замовляти нові ноутбуки Copilot+ PC з Windows 11 з чипами Snapdragon X Elite та Plus. Він додав, що одна окрема особа теж хотіла попередньо замовити такий ноутбук.

На наступному відео (1:17:00) Джастін Лонг був на кухні з Apple MacBook. Його оточують повідомлення різних типів (наприклад, «Обережно, заряд батареї низький, лишився 1%). Він відмахується від них, а потім вводить запит: «Де я можу знайти комп’ютер із процесором Snapdragon?». Потім актор дивиться прямо в камеру і просто каже: «Що? Все змінюється». Потім він робить ковток кави, коли відео закінчується.

Немає інформації про те, чи братиме цей відеокліп участь у повномасштабній рекламній кампанії ПК на базі Snapdragon. Також сьогодні Qualcomm заявила, що чипи Snapdragon вийдуть для усіх сегментів ПК, включно з десктопами та компактними комп’ютерами.

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Джерело: NeoWin

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