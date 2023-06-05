Apple Mac Studio тепер з процесорами M2 Max та M2 Ultra — втричі швидше у рендерингу 3D за $1999

Apple Mac Studio нового покоління отримав той самий дизайн, що й торішня версія, але всередині працюють процесори M2 Max і M2 Ultra.

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Apple описує M2 Ultra як “чип-монстр”. Фактично, це два кристали M2 Max, які з’єднані за технологією Ultra Fusion і дають у сумі 24 обчислювальні ядра і 76-ядерний графічний процесор – на 30% швидший за M1 Ultra. За твердженням Apple, система впорається із завданнями машинного навчання, для яких у звичайних відеокарт бракує пам’яті.

M2 Ultra підтримує до 192 ГБ оперативної пам’яті, що на 50% більше, ніж у M1 Ultra. Він може забезпечити до 800 ГБ/с пропускної здатності пам’яті, включає 32-ядерний нейронний двигун і складається з 134 млрд транзисторів. Mac Studio з процесором M2 Max отримає 12 ядер, 38-ядерний графічний процесор та підтримку до 96 ГБ об’єднаної пам’яті з пропускною спроможністю 400 ГБ/с.

Apple заявляє, що рендеринг в Octane 3D буде виконуватися M2 Ultra втричі швидше. У DaVinci Resolve швидкість обробки відео має зрости на 50%.

Версія Mac Studio з M2 Ultra підтримує підключення до шести моніторів Pro Display XDR, бездротовий стандарт Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. На задній панелі розташовані чотири роз’єми Thunderbolt 4, Ethernet 10 Гбіт/с, HDMI та два порти USB-A. На передній панелі також є два USB-C та слот для SD-карти.

Новий Mac Studio буде коштувати від $1999 і з’явиться у продажу 13 червня.

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Джерела: The Verge, Apple