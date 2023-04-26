ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 та Windows 11 вийде 11 травня — «дешевше $1000 та вдвічі потужніший за Steam Deck»

Портативна ігрова консоль ASUS ROG Ally з повноцінною Windows 11 та процесором AMD Ryzen Z1 з графікою RDNA 3 з’явиться у продажу вже 11 травня. Оголосивши дату виходу, ASUS не розкрила ціну пристрою, тому інтрига збережеться ще два тижні. Представники ASUS підтвердили, що вона коштуватиме менше ніж $1000 та заявили про дворазову перевагу у продуктивності перед Steam Deck.

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Introducing ROG’s first gaming handheld console!

Taking your PC games out of your gaming room is no longer a fantasy! Play wherever you are, whenever you want. With the #ROGALLY, you’ll never have to stop gaming again! Notify me 👉 https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG pic.twitter.com/6iqyGbTGa4 — ROG Global (@ASUS_ROG) April 1, 2023

Конкурент консолі Valve отримав 7” сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1080p, частотою 120 Гц, часом відгуку 7 мс, піковою яскравістю 500 ніт, захистом Corning Gorilla Glass та покриттям проти відблиску DX. ASUS оснастила ASUS ROG Ally програмою Armoury Crate зі швидким перемиканням режимів продуктивності, моніторингом параметрів у грі та іншими інструментами. Компанія обіцяє покупцям консолі три місяці PC Game Pass Ultimate.

Вага ROG Ally дорівнюватиме 608 г, що значно менше ніж 680 г у передсерійного зразка коштом зміни системи охолодження. Консоль отримала тихі вентилятори – вона шумить на 17 дБ менше Steam Deck (котру деякі користувачі обмотували ізострічкою, щоб подолати шум та деренчання). Для запуску ігор та зберігання даних є 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та знімний SSD 512 ГБ PCIe 4.0, підтримуються картки пам’яті UHS II MicroSD.

Процесори AMD Ryzen Z1 та Z1 Extreme

ASUS ROG Ally отримає представлений днями чип AMD Ryzen Z1 та продуктивніший варіант з Ryzen Z1 Extreme. Це 4 нм процесори покоління Zen 4 з вбудованим відео RDNA 3. Ryzen Z1 складається з 6 ядер, що забезпечують 12 потоків даних. Попередні тести поміщають його між ноутбучними APU AMD Ryzen 7 7840U і Ryzen 5 7640U та свідчать про графіку Radeon 780M.

AMD Ryzen Z1 Extreme отримав 8 ядер та 16 потоків. Ще більш важливою є його інша особливість – 12 блоків RDNA 3 замість 4, що обіцяють відчутне зростання FPS в іграх. Продуктивність відеочіпа оцінюється у 8,6 TFLOPS, що приблизно відповідає десктопній Radeon RX 6600. Звичайний чип Z1 здатний видавати максимум 2,8 TFLOPS, але це значно більше, ніж 1,6 TFLOPS у Steam Deck.

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Ще більшу продуктивність з консолі можна «вичавити», під’єднавши до неї зовнішню відеокарту ASUS ROG XG. Наразі існують моделі аж до мобільного варіанта NVIDIA RTX 4090.

Враження від ASUS ROG Ally журналістів The Verge та CNET

Моніку Чин із The Verge вразило те, що консоль є повноцінним та досить потужним портативним комп’ютером з Windows 11. За допомогою бездротових клавіатури і миші та з використанням зовнішнього монітора можна отримати непогану робочу станцію з власним акумулятором. Повноцінна десктопна ОС означає відсутність будь-яких проблем з сумісністю ігор та програм.

Суб’єктивно ROG Ally здалася журналістці зручнішою, ніж Steam Deck – легшою, плоскішою та ергономічнішою. Також вона відзначила гарну якість збирання. Кнопки будуть зручні тим, хто звик до джойстиків Xbox – але це лише потенціометри, не датчики Холла (втім, як і у консолі Valve). Також відсутні трекпади, які є у Steam Deck.

Приємне враження справила чіткість та яскравість екрана у поєднанні з високою частотою оновлення – «одне з найкращих візуальних вражень». Швидкість та плавність ігор порівняно з Steam Deck також на висоті (частота кадрів в іграх не називалася через ембарго на огляди). Звук двох фронтальних динаміків названо відмінним, а шум – радикально нижчим, ледь чутним.

Ден Аккерман з CNET похвалив відносно зручну навігацію в режимі Windows, коли джойстик використовується замість миші. Але теж поскаржився на відсутність трекпадів Steam Deck та меншу кількість кнопок на задній панелі. Крім меншої ваги, він відзначив і кращий її розподіл.

Обидва видання зазначають, що вирішальними є поки що невідомі характеристики ASUS ROG Ally – ціна та час автономної роботи. Очевидно, що вартість пристрою буде вищою ніж у Steam Deck через кращу апаратну комплектацію та універсальність платформи. Точних характеристик та повноцінних оглядів консолі залишилося чекати недовго.

Джерела: IGN, PCGamer, The Verge, CNET