ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 та Windows 11 вийде 11 травня — «дешевше $1000 та вдвічі потужніший за Steam Deck»

Портативна ігрова консоль ASUS ROG Ally з повноцінною Windows 11 та процесором AMD Ryzen Z1 з графікою RDNA 3 з’явиться у продажу вже 11 травня. Оголосивши дату виходу, ASUS не розкрила ціну пристрою, тому інтрига збережеться ще два тижні. Представники ASUS підтвердили, що вона коштуватиме менше ніж $1000 та заявили про дворазову перевагу у продуктивності перед Steam Deck.

Introducing ROG’s first gaming handheld console!

Taking your PC games out of your gaming room is no longer a fantasy!

Play wherever you are, whenever you want. With the #ROGALLY, you’ll never have to stop gaming again!

Notify me 👉 https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG pic.twitter.com/6iqyGbTGa4

